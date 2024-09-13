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ПолитикаНовостиПредседатель Совета Безопасности

Российский верховный командир Шойгу планировал посетить Ким на территории Северной Кореи.

 and  Max Becker
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Российский верховный командир Шойгу планировал посетить Ким на территории Северной Кореи.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу приземлился в Северной Корее и провел беседу с лидером Ким Чен Ыном в недавнюю пятницу. Встреча в Пхеньяне проходила на "непреcedentedном уровне доверия и теплоты", как сообщается на сайте Совета безопасности России.

Беседы Шойгу с Кимом, как ожидается, окажут существенное влияние на исполнение оборонительного соглашения, заключенного между Кимом и президентом России Владимиром Путиным во время визита Путина в Северную Корею в июне.

По словам Путина, это соглашение предусматривает оказание "взаимной помощи в случае агрессии против любой из сторон". Критики, в том числе Южная Корея и Запад, резко осудили союз России с изолированной международно Северной Кореей, обвиняя Москву в использовании северокорейских ракет и артиллерийских снарядов в Украине. Украина также утверждает, что российское вооружение, используемое в Украине, было найдено на местах атак.

Чтобы поддерживать свою военную кампанию в Украине, Россия ищет больше боеприпасов. Как и Северная Корея, она является одной из самых санкционированных стран в мире. В результате Россия обратилась к странам, таким как Китай, Иран и Северная Корея.

Российские источники сообщают, что визит Шойгу в Пхеньян направлен на "продолжение стратегического диалога". После своего увольнения с поста министра обороны в мае в результате более широкой перетасовки военного руководства он был назначен секретарем Совета национальной безопасности. Ранее в этом августе он провел переговоры в Тегеране.

Председатель Совета безопасности России Сергей Шойгу, как сообщается, может обсудить расширение стратегического сотрудничества с Северной Кореей в связи со своим недавним визитом в Пхеньян. В качестве председателя Совета безопасности Шойгу, скорее всего, обсудит потенциальные последствия такого сотрудничества для исполнения оборонительного соглашения между Россией и Северной Кореей.

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