Российский суд приговорил гражданина США к 15 дням тюрьмы за нападение на полицейского

Американец, опознанный как Джозеф Татер, в среду был приговорен Мещанским судом Москвы к административному наказанию в виде административного ареста на срок 15 дней, согласно сообщению на официальном Telegram-канале Московских городских судов общей юрисдикции.

Татер был признан виновным в нарушении общественного порядка после предыдущих сообщений о задержании иностранца, который нарушил общественный порядок во время проживания в мотеле в Москве, сообщило российское государственное агентство ТАСС.

"Он вел себя агрессивно, ругался и использовал нецензурную лексику", - сообщило ТАСС, цитируя пресс-службу суда, добавив, что Татер "ударил [женщину] полицейского" во время следствия в заключении.

Татер также faces уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщило ТАСС, добавив, что американец может быть приговорен к лишению свободы на срок до пяти лет.

CNN связалась с Госдепартаментом США и посольством США в Москве для получения комментариев.

Ведеант Пател, официальный заместитель спикера Госдепартамента, сказал, что власти знают о "сообщениях об аресте еще одного американского гражданина в России", когда его спросили о Татере на пресс-конференции в среду.

"Мы работаем над получением как можно больше информации, работаем над установлением консульской ситуации и проверкой доступности консульского доступа", - сказал Пател, не предоставляя дополнительных подробностей.

Несколько американских граждан отбывают сроки в России за наркотики или кражи, в том числе Марк Фогел, которого признали виновным в незаконном владении каннабисом в России.

Фогел, который работал учителем в Москве, был арестован по обвинению в наркотиках в 2021 году после въезда в страну с каннабисом и был приговорен к 14 годам в исправительной колонии строгого режима в России. Его семья и адвокат сказали, что он носил его по медицинским показаниям, которые были рекомендованы врачом для лечения "тяжелых болей в спине".

Фогел не был включен в крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом со времен окончания холодной войны, который состоялся на этой неделе. В историческом обмене были освобождены 24 заключенных, в том числе корреспондент "Уолл-стрит джорнал" Иван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Ухлен и российский американский журналист Альсу Курмашева. Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционный политик и один из самых ярых критиков президента Владимира Путина, также был освобожден.

Отдельно ТАСС сообщило, что российский гражданин США Ксения Карелина признала себя виновной в российском суде в обвинении в измене после того, как была арестована за пожертвование 51,80 долларов США на благотворительность, которая оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

Карелину, 33 года, задержали в Екатеринбурге в феврале во время визита к бабушке и дедушке.

Несмотря на продолжающиеся разногласия между США и Россией, Европа остается ключевым игроком в ведении дипломатических переговоров. Совет по международным отношениям подчеркнул важность сохранения открытых линий связи между двумя нациями.

В свете недавних арестов американских граждан в России, в том числе Джозефа Татера и Марка Фогеля, призывают к усилению дипломатических усилий для обеспечения защиты прав и безопасности всех граждан.

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