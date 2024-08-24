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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российский склад боеприпасов поддается огню после нападения беспилотника.

Вчера вечером Россия и Украина обменялись серией воздушных атак. Согласно данным Украины, они успешно поразили военный объект.

 and  Michael Bootcampf
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- Российский склад боеприпасов поддается огню после нападения беспилотника.

По данным украинских источников, вблизи Воронежа якобы был поражен потенциальный склад с оружием, сообщают СМИ. Местоположение было складом, расположенным возле Острогожска, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа, как указано на независимом сайте Astra. Хотя это не было явно подтверждено как склад с оружием, губернатор Александр Гусев объявил чрезвычайную ситуацию в трех близлежащих поселениях из-за последствий пожара и взрыва взрывчатых веществ. Две женщины якобы получили ранения в результате взрывов, одна из них была госпитализирована. Было эвакуировано 200 человек. Кроме того, еще двое мирных жителей якобы получили ранения в результате атак дронов в соседней области Белгород, согласно официальным заявлениям.

В свою очередь, Министерство обороны России сообщило об interception семи дронов, пять из которых были в Воронеже, один в Белгороде и еще один в Брянске. Они не предоставили никаких подробностей о возможном ущербе.

С российской стороны сообщается о массированном ракетном ударе Украины по Змеиному острову в Черном море. Четыре крылатые ракеты типа X-22 якобы поразили остров, а управляемые бомбы были сброшены в Херсонской области. Однако нет информации о каких-либо последствиях.

Змеиный остров имеет стратегическое значение для контроля западной части Черного моря. России удалось захватить его в начале конфликта, но затем им пришлось отступить.

Европейский Союз выразил озабоченность эскалацией tensions между Украиной и Россией, призывая к дипломатическим решениям для предотвращения дальнейшего насилия. Европейский Союз, как коллектив, предоставляет гуманитарную помощь и поддержку Украине в течение всего конфликта.

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