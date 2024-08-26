Российский эквивалент Илона Маска со стою биологических потомков: Павел Дуров

Дуров, загадочный создатель Telegram, недавно задержанный во Франции, воплощает образ таинственного, кочующего по миру техномагната, сочетающего гений Марка Цукерберга, странности образа жизни Джека Дорси и либертарианство Илона Маска, а также особое внимание к родительству и репродукции. Дуров заявил в июле, что за последние 15 лет он стал отцом более ста детей благодаря донорству спермы.

С состоянием в $9,15 миллиардов по данным Bloomberg и набором паспортов и резиденций, Дуров ведет жизнь без географических границ уже почти десять лет, мужчина в каком-то степени полуобнаженный в миссии защитить автономию коммуникации от посягательств правительств, будь то демократически избранные или нет.

Последние правовые вызовы Дурова вновь поднимают дискуссии о конце-конце шифровании Telegram, гарантирующем безопасную коммуникацию между пользователями, даже без участия сотрудников компании, и озабоченность безопасности различных правительств и инициативы ЕС по ограничению больших технологий.

Близнецы гения

Дуров родился в 1984 году в Советском Союзе, но его семья переехала в Италию, когда ему было всего 4 года. Дуров поделился этой историей в редком интервью ультраправого комментатора Тucker Carlson earlier this year. После распада Советского Союза семья Дурова вернулась в Россию, где отец Дурова получил предложение работать в Санкт-Петербургском государственном университете.

Дуров упомянул, что он и его старший брат Николай были одаренными математиками с раннего возраста. Николай прославился тем, что решает кубические уравнения в режиме реального времени на итальянском телевидении в детстве и выиграл множество золотых медалей на Международной математической олимпиаде. Дуров, в отличие от него, был лучшим учеником в своей школе, преуспевая в местных математических соревнованиях.

"Мы оба были одержимы программированием и дизайном", - сказал Дуров.

По возвращении в Россию они привезли с собой IBM PC XT, что делало их "одними из немногих семей в России, которые могли сами учиться программировать" в начале 90-х.

Российский Цукерберг

Навыки программирования Дурова и предпринимательский дух привели к созданию ВКонтакте (VK), платформы социальных сетей, в 2006 году, когда ему было 21 и он только что окончил университет. VK быстро обрела известность как российский аналог Facebook, и Дуров получил титул "российского Цукерберга".

Однако отношения Дурова с Кремлем испортились быстрее, чем у Цукерберга с Вашингтоном. Когда протестующие начали использовать VK для организации демонстраций против прорусского президента Украины Виктора Януковича в 2013 году, Дуров заявил, что Кремль потребовал от сайта раскрыть частные данные украинских пользователей. Дуров отказался, что привело к напряженным отношениям с российским правительством, в конечном итоге приведя к отставке Дурова с поста CEO и отъезду из России. Сегодня VK находится под государственным контролем.

"Для меня это никогда не было о накоплении богатства. Вся моя жизнь была о приобретении свободы. Насколько это возможно, моей миссией в жизни является помочь другим обрести свободу", - сказал Дуров.

"Я не хочу получать приказы ни от кого".

'Все они ужасны'

В то время как Цукерберг приобрел WhatsApp в своей миссии построить социальную сеть, ныне известную как Meta, Дуров решил построить свой собственный мессенджер, несмотря на перенасыщенный рынок таких приложений.

Он не думал, что что-либо из существующего было достаточно.

"Не имеет значения, сколько мессенджеров существует, если все они плохие", - сказал Дуров в TechCrunch в 2015 году.

Дуров назвал свой опыт с Кремлем основным мотивом для создания Telegram, базирующегося в Дубае. Он и его брат стремились создать нечто свободное от посягательств правительств.

Крепкое конце-конце шифрование и твердое обязательство Telegram перед конфиденциальностью оказались привлекательными для сотен миллионов пользователей, пришедших на платформу - в том числе, в конечном итоге, организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.

Открытие побудило обычно секретного Дурова начать кампанию по связям с общественностью, давая многочисленные интервью, в том числе CNN, чтобы успокоить встревоженную общественность, что Telegram не становится "WhatsApp для террористов".

По словам Дурова, Telegram был просто самым безопасным мессенджером на рынке - и компромисс в виде создания "бэкдора" для правительств подорвал бы апелляцию приложения и приверженность компании конфиденциальности.

"Вы не можете сделать его безопасным от преступников и доступным для правительств. Он либо безопасен, либо не безопасен", - сказал Дуров в CNN в 2016 году.

Русские вопросы

Нежелание Telegram уступать по вопросу дешифровки поставило его в оппозицию правительствам по всему миру - в том числе России, по крайней мере, изначально.

Москва пыталась наложить запрет на Telegram в 2018 году за отказ предоставить российским службам безопасности ключи дешифровки. Дуров поклялся игнорировать запрет.

Казалось, что еще один конфликт между техно-предпринимателем и Кремлем неизбежен, но он так и не произошел. Запрет был снят в 2020 году.

В последующие годы Telegram стал одним из немногих иностранных социальных сетей, работающих в России без ограничений, служа предпочтительным средством связи для многих официальных лиц российского правительства.

Критики Дурова уже давно сомневаются в способности Telegram работать так свободно в России без какого-либо компромисса с Кремлем. Однако Дуров неоднократно опровергал эти обвинения, часто напоминая людям о своем разрыве с Россией в начале 2010-х годов, который заставил его покинуть страну.

Перед своим арестом в Париже Дуров был в Азербайджане, совпав по времени с двухдневным официальным визитом президента России Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Дуров и Путин не встречались.

Несмотря на публичное дистанцирование Дурова от России, правительство быстро вмешалось после его ареста во Франции. Посольство России в Париже, как сообщается, оперативно среагировало после получения информации о юридических проблемах Дурова.

Вопрос о том, что Telegram используется для отмывания денег, торговли наркотиками и распространения педофилского контента, по-прежнему беспокоит западные правительства. Арест Дурова во Франции был связан с ордером, выданным из-за отсутствия модерации в Telegram, как сообщает CNN-партнер BFMTV.

Telegram выпустил заявление, в котором утверждается, что абсурдно возлагать ответственность на платформу или ее владельца за неправильное использование платформы. В заявлении также говорится, что Telegram придерживается законов ЕС, и у Дурова нет ничего, что нужно скрывать.

В сообщении CNN об этом событии также упомянута contribucия Натана Ходжа.

Решение Дурова создать Telegram, несмотря на существование многочисленных мессенджеров, было продиктовано его убеждением, что ни один из них не был удовлетворительным. Он выразил это мнение в интервью TechCrunch в 2015 году. В мире бизнеса технологий позиция Дурова является свидетельством его видения создания инновационных сервисов, которые ставят на первое место приватность и безопасность пользователей, а не соблюдение требований правительства.

С упорным отказом Telegram идти на уступки в вопросе дешифрования и предоставлении правительству бэкдоров, платформа оказалась в противоречии с различными администрациями, в том числе России. Однако приверженность Дурова приватности пользователей и сильные функции шифрования в приложении сделали его фаворитом среди пользователей, даже в таких юрисдикциях, продемонстрировав его способность балансировать потребности бизнеса с этическими соображениями в сфере технологий.

Читайте также: