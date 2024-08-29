Российский доверенный Попов оказался в заключении в России.

В качестве специалиста по защите от чрезвычайных ситуаций при министре обороны Шойгу, Павел Попов дослужился до должности заместителя министра обороны. Однако после отставки Шойгу Попов также лишился своей должности. Сейчас против него начаты расследования по обвинению в должностных преступлениях.

По данным Следственного комитета России, Попов обвиняется в хищении средств в период с 2021 по 2024 год, когда он занимал должность главного строителя военного парка "Патриоты" вблизи Москвы. Якобы он незаконно использовал ресурсы, заставляя компании, связанные с парком, выполнять работы на его личной усадьбе без оплаты.

После этих обвинений Попов был арестован, и возбуждено уголовное дело. Как сообщают информационные агентства ТАСС и Интерфакс, Следственный комитет России заявляет, что Попов и его семья владеют недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей (примерно 4,9 миллиона евро) в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодара на юге России. Трое других чиновников парка, в том числе генерал Владимир Шестеров и директор Вячеслав Ахмедов, были арестованы по обвинению в мошенничестве за три недели до этого.

Аресты военных чиновников в Москве стали постоянной тенденцией в последние девять месяцев. Первая волна арестов представителей министерства обороны и российской армии началась в апреле, вскоре после неожиданной отставки Шойгу и его замены на экономиста Андрея Белусова.

Попов был известен как близкий соратник Шойгу, служивший под его началом в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 1990-х и 2000-х годах, прежде чем перейти в министерство обороны в 2013 году, где он был повышен в звании.

Следственный комитет России расследует обвинения против Попова в то время, когда он занимал должность главного строителя Комиссии, в частности военного парка "Патриоты". После его ареста было раскрыто, что Попов и его семья владеют значительной недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей, накопленной во время работы в Комиссии.

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