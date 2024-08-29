Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Российский доверенный Попов оказался в заключении в России.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

Российский доверенный Попов оказался в заключении в России.

В качестве специалиста по защите от чрезвычайных ситуаций при министре обороны Шойгу, Павел Попов дослужился до должности заместителя министра обороны. Однако после отставки Шойгу Попов также лишился своей должности. Сейчас против него начаты расследования по обвинению в должностных преступлениях.

По данным Следственного комитета России, Попов обвиняется в хищении средств в период с 2021 по 2024 год, когда он занимал должность главного строителя военного парка "Патриоты" вблизи Москвы. Якобы он незаконно использовал ресурсы, заставляя компании, связанные с парком, выполнять работы на его личной усадьбе без оплаты.

После этих обвинений Попов был арестован, и возбуждено уголовное дело. Как сообщают информационные агентства ТАСС и Интерфакс, Следственный комитет России заявляет, что Попов и его семья владеют недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей (примерно 4,9 миллиона евро) в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодара на юге России. Трое других чиновников парка, в том числе генерал Владимир Шестеров и директор Вячеслав Ахмедов, были арестованы по обвинению в мошенничестве за три недели до этого.

Аресты военных чиновников в Москве стали постоянной тенденцией в последние девять месяцев. Первая волна арестов представителей министерства обороны и российской армии началась в апреле, вскоре после неожиданной отставки Шойгу и его замены на экономиста Андрея Белусова.

Попов был известен как близкий соратник Шойгу, служивший под его началом в области защиты от чрезвычайных ситуаций в 1990-х и 2000-х годах, прежде чем перейти в министерство обороны в 2013 году, где он был повышен в звании.

Следственный комитет России расследует обвинения против Попова в то время, когда он занимал должность главного строителя Комиссии, в частности военного парка "Патриоты". После его ареста было раскрыто, что Попов и его семья владеют значительной недвижимостью стоимостью более 500 миллионов рублей, накопленной во время работы в Комиссии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Президент Украины Зеленский подчеркнул продолжительность атак против Украины Россией, восходящую к...
Политика

Зеленский вспоминает погибших украинских военнослужащих

Безчисленное количество военнослужащих Украины погибли, пытаясь отразить российскую агрессию. Президент Зеленский подчеркивает пролонгированный характер борьбы его страны.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
На церемонии в Арлингтонском кладбище присутствовали родственник погибшего солдата, Дональд Трамп,...
Политика

Армия США выразила свое недовольство кампанией Трампа после инцидента на военном кладбище.

Группа Трампа нанесла визит в Национальное кладбище Арлингтон вместе с родственниками умерших. Данная встреча привела к столкновению с сотрудником кладбища, что побудило Армию США выступить с четким заявлением в ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Трамп посетил кладбище в сопровождении родственников американских военнослужащих.
Политика

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне.

Армия США выражает свое недовольство поведением команды Трампа в Арлингтоне. На торжественном мероприятии в Арлингтонском национальном кладбище произошла перепалка между сотрудниками, связанными с бывшим президентом Дональдом Трампом, и работником кладбища. Военный спикер выразил неодобрение поведения команды Трампа во время этого инцидента. Армия США осудила политическую команду Трампа после инцидента в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно