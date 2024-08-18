Российский альпинист пропал во время спасательной операции в горной местности Пакистана

В Пакистане продолжаются поиски трех российских альпинистов, пропавших без вести на горе Гашербрум IV. Эти спортсмены были частью команды из пяти человек, пытавшейся совершить спасательную миссию, чтобы покорить пик высотой почти 8000 метров, как сообщает Альпинистский клуб Пакистана. Их задачей было извлечь тело погибшего товарища с прошлогоднего восхождения.

По словам клуба, произошло еще одно происшествие. Во время восхождения в субботу упал большой ледяной блок, предположительно серака - это башня ледникового льда. Пакистанская армия успешно извлекла двоих альпинистов и доставила их в безопасное место. К сожалению, двое других получили серьезные травмы с малыми шансами на выживание в ближайшие дни. Местонахождение пятого альпиниста неизвестно. Армия продолжит поиски с помощью вертолетов.

Гора Гашербрум IV расположена в северной части Пакистана и является семнадцатой по высоте горой в мире. Она принадлежит к горному хребту Гашербрум и является частью Карाकорумских гор, знаменитых своей второй по высоте горой в мире - К2. Каждый год эта область притягивает отважных альпинистов. Однако даже летом угроза лавин и штормов остается довольно высокой. Трагически, два умелых японских альпиниста упали насмерть на К2 в июле прошлого года, а ранее трое японских альпинистов погибли при падении со Спантика.

Альпинистский клуб упомянул, что спасательная миссия на Гашербрум IV изначально была направлена на покорение вершины, надеясь покорить пик и извлечь тело погибшего товарища. Несмотря на успех в извлечении двоих альпинистов, армия продолжает поиски пятого альпиниста среди опасных вершин.

Читайте также: