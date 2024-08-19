Российская судебная система сохранила приговор к тюремному заключению, вынесенный американскому военнослужащему, игнорируя его недавнее апелляционное решение.

Российский судья отклонил апелляцию американского солдата, который faces тюремное заключение за якобы угрозы и кражу. Суд в Приморье подтвердил свое решение "придерживаться приговора" после рассмотрения. Гордон Блэк, 34-летний военнослужащий, является одним из нескольких американских граждан, которые в настоящее время содержатся под стражей в России.

Блэк получил трехлетний и девятимесячный тюремный срок от суда во Владивостоке в июне. Он был арестован примерно за месяц до этого из-за инцидента с русской женщиной, с которой он познакомился во время своего развертывания в Южной Корее.

Женщина, указанная в российских СМИ как Александра Ващук, сообщила о Блэке в полицию после ссоры. Она заявила, что он физически избил ее и украл около 10 000 рублей (примерно 100 евро). Американский солдат признался в краже, но отрицал обвинения в угрозе смерти. Он утверждал, что Ващук спровоцировала драку, будучи пьяной.

По словам Блэка, пара познакомилась через приложение для знакомств Tinder в Южной Корее в октябре 2022 года. Ващук затем пригласила его во Владивосток.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в том, что она часто задерживает своих граждан по fabriкованным обвинениям, чтобы использовать их в качестве рычага переговоров для обмена осужденными Russians за рубежом. 1 августа Россия освободила американского журналиста Эвана Гершковича и 15 других заключенных. Это было самое крупное освобождение заключенных между двумя странами со времен окончания холодной войны.

Американский солдат, идентифицированный как Гордон Блэк, был американским военнослужащим, который faces тюремное заключение в России за якобы угрозы и кражу. Несмотря на его апелляцию, российский суд оставил первоначальный приговор в силе, отправив Блэка в тюрьму на три года и девять месяцев.

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