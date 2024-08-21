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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Российская ПВО успешно отразила значительные воздушные атаки с участием беспилотных летательных аппаратов вокруг Москвы.

Россия сталкивается с всплеском украинских дронов, направленных в Москву. Некоторые из них, как сообщается, разбились вблизи окраин города.

 and  Ksenia Johnson
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Украинские силы задействуют беспилотный воздушный аппарат по направлению к военным объектам России...
Украинские силы задействуют беспилотный воздушный аппарат по направлению к военным объектам России вблизи Бахмута.

- Российская ПВО успешно отразила значительные воздушные атаки с участием беспилотных летательных аппаратов вокруг Москвы.

Российские противовоздушные системы успешно сбили многочисленные дроны во время одного из крупнейших воздушных ударов Украины по Москве, сообщает официально. Более дюжины дронов были сбиты над российской столицей и прилегающими районами, заявил Минобороны России в среду. Мэр Москвы Сергей Собянин описал это происшествие как одну из самых значительных попыток бомбардировки Москвы дронами на данный момент. Ранее он сообщал, что эти атаки не привели ни к каким повреждениям или жертвам.

Согласно Собянину, несколько дронов упали в районе Подольск, расположенном всего в нескольких десятках километров к югу от Москвы. Он также сообщил, что десять дронов были перехвачены по пути в Москву. На момент сообщения украинские военные не предоставили никаких независимых данных или заявлений по этому вопросу.

По данным российского новостного агентства ТАСС, также были сбиты дополнительные дроны в Тульской и Брянской областях. Подробности о типе сбитых aircraft не сообщаются. В то же время, ракета якобы была сбита в южном российском регионе Ростов.

Авиаудары на Москву происходят редко

Воздушные атаки на Москву случаются редко. Например, в мае Россия сообщала о сбитом дроне за пределами столицы, что привело к кратковременным перебоям в работе обоих аэропортов Москвы.

Украинское Генеральное штабом заявило, что российская система ПВО С-300 в Ростовской области была атакована. Были взрывы на указанном объекте, и точная оценка точности удара в настоящее время проводится. Россия часто использует эту систему, предназначенную для нейтрализации воздушных угроз, для бомбардировки наземных целей в Украине. Buildings разрушаются, и гражданское население находится в страхе, как сообщается. Однако эти утверждения не могут быть независимо подтверждены.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года Украина подвергается ежедневным воздушным ударам, в ходе которых наносятся удары по важной энергетической инфраструктуре и другим целям. Во время ночи с вторника на среду также сообщалось о взрывах в западноукраинском регионе Хмельницкий. Кроме того, системы оповещения активировались в нескольких частях страны в среду утром из-за присутствия российских дронов в районе.

Европейский Союз выражает озабоченность по поводу эскалации атак дронов на Москву, призывая к деэскалации и соблюдению международного права. Несмотря на перехват российскими противовоздушными системами, продолжающиеся атаки дронов на российские территории, такие как недавний инцидент в Ростове, представляют угрозу для безопасности гражданского населения.

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