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ПолитикаНовостиАтака с дронов

Российская АЗС подверглась атаке украинского воздушного нападения

В настоящий момент дроны являются главным инструментом Украины для ударов по стратегических объектах на территории России. Особое внимание уделяется бесперебойной работе источников горючего противника.

 and  Ann Bradley
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- Российская АЗС подверглась атаке украинского воздушного нападения

На АЗС в южной части России было объявлено, что пожар начался из-за удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам Василия Голубьева, губернатора Ростовской области, жертв нет. Пострадавшее предприятие находится в Каменском районе. В течение нескольких дней горело крупное хранилище топлива в городе Пролетарск, входящем в состав Ростовской области, после удара БПЛА.

Министерство обороны России, базирующееся в Москве, сообщило об перехватке двенадцати украинских БПЛА за ночь - четыре в Ростовской области и восемь в центральной российской области Воронеж. Эти военные обновления не были подтверждены независимыми источниками. По данным региональной администрации, жители двух сел Воронежского района были временно эвакуированы из своих домов.

Аэропорты закрыты из-за угрозы БПЛА

Тем не менее, украинские военные действия, по-видимому, распространились и на другие регионы. Аэропорты в Казани и Нижнекамске, расположенные далеко от Москвы на востоке, временно приостановили свою деятельность, согласно Федеральному агентству воздушного транспорта Росавиация. Указанная причина - еще одна угроза БПЛА в воздушном пространстве. С тех пор, как конфликт начался около двух с половиной лет назад, Украина защищалась от российского вторжения и атаковала цели в глубоком тылу противника с помощью все более дальнобойных боевых БПЛА.

Объявление на АЗС в Каменском районе указывает на удар дрона из Украины, что потенциально могло привести к пожару. Министерство обороны России сообщило о перехвате нескольких украинских дронов, что может свидетельствовать об эскалации инцидентов с БПЛА.

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