Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения

Согласно официальным данным, несколько западных журналистов пострадали в результате ночного обстрела восточного украинского города Краматорска российской стороной. Отель был поражен, в результате чего четверо получили ранения и были спасены, один человек все еще находится под завалами, как сообщил Вадим Филащенко, губернатор Донецкой области, в Telegram. Сначала он сообщал только о двух раненых. Среди пострадавших есть гражданин Германии, сообщил он.

Другие пострадавшие имеют украинское, латвийское и американское гражданство. Британский гражданин все еще находится под завалами, сообщил Филащенко. Украинская прокуратура заявила, что здание было поражено ракетой "Искандер-М".

Атака была подтверждена на пророссийских блогах, которые заявили, что Краматорск был атакован тяжелыми планирующими бомбами типа ФАБ-1500. Они заявили, что были поражены машиностроительный завод и различные военные цели.

Журналисты, освещающие ситуацию в Краматорске, в основном западного происхождения, среди них есть пропавший британский гражданин. Несмотря на отрицание России своей причастности, эти атаки также затронули русскоязычное население в городе.

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