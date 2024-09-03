Еще один ракетный удар России в Полтаве во время эвакуации

- Российская агрессия в Полтаве приводит к более чем 50 смертельным исходам и более чем 200 раненым.

По сообщениям, в одном из последних жестоких ракетных ударов России с начала конфликта более 50 человек погибли в центре Украины в городе Полтава. Согласно заявлению спикера Министерства обороны, число раненых достигло 219.

Второй ракетный удар во время оказания помощи

Жители города и службы экстренной помощи все еще направлялись в укрытия, когда была объявлена воздушная тревога. Онлайн-платформы и местные СМИ призывали к сдаче крови и волонтерской помощи для пострадавших.

Губернатор Полтавы Филипп Пронькин заявил, что примерно 18 человек могут быть засыпаны под завалами. Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты были направлены "на образовательное учреждение и ближайший госпиталь" в Полтаве. "Часть здания Института связи была разрушена", - добавил Зеленский в Telegram.

"Окно разлетелось. Везде была пыль. У меня было всего несколько секунд, чтобы предупредить сестру о ракетном ударе", - сказала местная жительница Евгения Чирва.

До конфликта в Полтаве проживало около 300 000 человек, и он находится примерно в 300 километрах к востоку от Киева.

Баerbock: "Путин не знает пощады"

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) заявила в сервисе обмена сообщениями X, что второй ракетный удар произошел "в то время, когда уже оказывалась помощь пострадавшим". Глава России Владимир Путин "не знает пощады", - заявила Баerbock. "Его нужно привлечь к ответственности", - потребовала она. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми написал в X, что нападение на Полтаву является еще одним "отвратительным актом агрессии в жестоком и незаконном guerra России против Украины".

Тем не менее, после нападения также прозвучала резкая критика украинского военного руководства. Российские военные блогеры заявили, что удар был нанесен по военной церемонии на открытом воздухе. Критики поставили под сомнение решение проводить такие мероприятия в условиях российских ударов. "Как можно собрать такую большую толпу в таком учреждении?" - вопрошал украинский военный блогер Сергей Наумович, например.

Зеленский требует дополнительное оружие

Зеленский объявил, что будет проведено тщательное и оперативное расследование обстоятельств нападения на Полтаву. Он пообещал, что Россия "будет наказана", и вновь призвал западных союзников Киева предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для атак на российскую территорию.

Президент Европейского парламента Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с нападением на Полтаву, призвав к миру и солидарности с Украиной. В ответ на заявления Баerbock президент Европейского парламента [Президент Европейского парламента] заявил, что международное сообщество должно единодушно противостоять действиям России.

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