Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПредседатель Европейского парламента

Российская агрессия в Полтаве приводит к более чем 50 смертельным исходам и более чем 200 раненым.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Еще один ракетный удар России в Полтаве во время эвакуации

- Российская агрессия в Полтаве приводит к более чем 50 смертельным исходам и более чем 200 раненым.

По сообщениям, в одном из последних жестоких ракетных ударов России с начала конфликта более 50 человек погибли в центре Украины в городе Полтава. Согласно заявлению спикера Министерства обороны, число раненых достигло 219.

Второй ракетный удар во время оказания помощи

Жители города и службы экстренной помощи все еще направлялись в укрытия, когда была объявлена воздушная тревога. Онлайн-платформы и местные СМИ призывали к сдаче крови и волонтерской помощи для пострадавших.

Губернатор Полтавы Филипп Пронькин заявил, что примерно 18 человек могут быть засыпаны под завалами. Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты были направлены "на образовательное учреждение и ближайший госпиталь" в Полтаве. "Часть здания Института связи была разрушена", - добавил Зеленский в Telegram.

"Окно разлетелось. Везде была пыль. У меня было всего несколько секунд, чтобы предупредить сестру о ракетном ударе", - сказала местная жительница Евгения Чирва.

До конфликта в Полтаве проживало около 300 000 человек, и он находится примерно в 300 километрах к востоку от Киева.

Баerbock: "Путин не знает пощады"

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock (Зеленые) заявила в сервисе обмена сообщениями X, что второй ракетный удар произошел "в то время, когда уже оказывалась помощь пострадавшим". Глава России Владимир Путин "не знает пощады", - заявила Баerbock. "Его нужно привлечь к ответственности", - потребовала она. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми написал в X, что нападение на Полтаву является еще одним "отвратительным актом агрессии в жестоком и незаконном guerra России против Украины".

Тем не менее, после нападения также прозвучала резкая критика украинского военного руководства. Российские военные блогеры заявили, что удар был нанесен по военной церемонии на открытом воздухе. Критики поставили под сомнение решение проводить такие мероприятия в условиях российских ударов. "Как можно собрать такую большую толпу в таком учреждении?" - вопрошал украинский военный блогер Сергей Наумович, например.

Зеленский требует дополнительное оружие

Зеленский объявил, что будет проведено тщательное и оперативное расследование обстоятельств нападения на Полтаву. Он пообещал, что Россия "будет наказана", и вновь призвал западных союзников Киева предоставить Украине новые системы ПВО и разрешить использование уже поставленных дальнобойных вооружений для атак на российскую территорию.

Президент Европейского парламента Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с нападением на Полтаву, призвав к миру и солидарности с Украиной. В ответ на заявления Баerbock президент Европейского парламента [Президент Европейского парламента] заявил, что международное сообщество должно единодушно противостоять действиям России.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несколько высокопоставленных членов администрации Зеленского уходят в отставку.
Политика

Несколько высокопоставленных членов администрации Зеленского уходят в отставку.

Несколько высокопоставленных членов администрации Зеленского уходят в отставку. Украина переживает правительственный переворот, так как несколько министров из кабинета Зеленского решили уйти в отставку. Их увольнение будет рассматриваться на предстоящем заседании парламента, как заявил Руслан Стефанчук в Facebook. Сначала Олександр Камышин (оборонная промышленность), Денис Малюська (Юстиция), Руслан Стрелец (Окружающая среда) и

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В 22:06 президент Селенский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника
Политика

В 22:06 президент Селенский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника

В 22:06 президент Селенский увольняет еще одного высокопоставленного чиновника Президент Владимир Зеленский увольняет заместителя главы своего офиса, Ростислава Шурму. Об этом сообщается в указе, размещенном на его официальном сайте. Кроме того, спикер парламента объявил об отставке Ольги Стефанishын, которая служила заместителем премьер-министра и министром по европейской интеграции в Украине.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Путин продолжает свой неустанный натиск, инициируя очередной конфликт в южном регионе Донбасса.
Политика

Путин продолжает свой неустанный натиск, инициируя очередной конфликт в южном регионе Донбасса.

Киев продолжает добиваться успехов на курской дуге, но Путин усиливает натиск в Донбассе. Уменьшающиеся украинские войска теперь вынуждены отбивать атаку в Вугледаре.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Христоф Герцог с нетерпением ждет предстоящих полуфиналов в соревнованиях по волейболу на колясках.
Спорт

"Золотая медаль победы Хилтропа и Шмидта в Паралимпийском соревновании по броску молотком"

Вслед за Токио, наташа Хильтроп вернется домой с золотой медалью. Впереди — колясочник фехтовальщик Шмидт, празднует победу, и спринтер Бенусан закрепил бронзовую победу.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Всемирно восхищался своими кинематографическими работами.
Общество

Всемирно восхищался своими кинематографическими работами.

Дэниел Крейг, ранее ставший знаменитым благодаря роли Бонда, представил свой последний фильм "Не время умирать" в Венеции, очаровав своей женой на мероприятии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Индивида на данный момент лечат в больнице после ножевого инцидента в Гамбурге.
Федеральные земли Германии

Человек на лечении после нападения на человека в Гамбурге

Индивидуум получил тяжкие ранения в результате ножевого инцидента в Гамбурге-Билльштедте. Поиск преступника продолжается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В четвертьфинале US Open немецкий теннисист Александр Зверев терпит поражение
Спорт

Зверев испытывает неудачу на US Open

До сих пор Зверев не удалось завоевать свой первый Большой шлем, он не смог пройти в полуфинал на Открытом чемпионате США 2022 года. У него появился серьезный соперник из США.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно