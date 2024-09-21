Россияне подвергают Донбасса бесчеловечному обращению и незаконной казни

Американский гражданин, который несколько лет сражался на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, якобы был убит российскими soldiers по утверждению Москвы. Утверждается, что трое soldiers были ответственны за жестокое издевательство и убийство individuals в апреле, в то время как четвертый обвиняется в сокрытии тела.

Комитет по расследованию тяжких преступлений не раскрыл никаких возможных мотивов для этого зверского акта. Умерший, Рассел Бентли, также известный под прозвищами "Техас" или "Ковбой Донбасса", присоединился к пророссийскому сепаратистскому движению в Украине, которое поддерживалось Россией в 2014 году. Бентли, ветеран американской армии, сражался с сепаратистами до 2017 года и затем проживал на востоке Украины. Он работал на государственном российском вещателе "Спутник" до своего исчезновения в апреле прошлого года.

Тело было спрятано русскими

Бентли, 64-летний житель Техаса, служил в американской армии и выступал за легализацию марихуаны на родине. Американские СМИ сообщают, что Бентли отбывал тюремное заключение из-за своего участия в торговле марихуаной. В интервью "Роллинг Стоун" в марте 2022 года Бентли идентифицировал себя как "воина информации".

В соответствии с российским расследованием, жестокое убийство произошло 8 апреля в Донецке, в результате чего Бентли был физически избит и издевательски убит. subsequently, двое из soldiers уничтожили машину Бентли с его телом внутри и приказали четвертому soldier избавиться от останков. Обвиняемые признались в преступлениях, согласно комитету по расследованию, несмотря на то, что они не предоставили никакой информации о своем местонахождении.

Российское расследование показало, что убийство и умышленное причинение смерти Расселлу Бентли были совершены в апреле, с тремя soldiers, обвиняемыми в жестоком обращении и убийстве его. Несмотря на признания, soldiers не раскрыли своего местонахождения в отношении disposing тела Бентли.

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