Россия высылает шесть британских представителей со своей территории.

В ходе напряженности между Россией и Западом из-за вторжения России на Украину Москва выслала шестерых британских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Об этом впервые объявило российское внутреннее разведывательное управление ФСБ, что является необычным шагом. Это решение было поддержано Министерством иностранных дел России.

По словам ФСБ, Восточно-европейское отделение британского МИДа превратилось в разведывательное агентство, стремясь причинить стратегический ущерб России. Они утверждают, что нашли доказательства шпионажа и подрывной деятельности среди шести дипломатов из политического отдела британского посольства. Однако они не предоставили никаких конкретных деталей. "В ответ на многочисленные неприязненные действия Лондона", - заявило ФСБ, "шесть сотрудников политического отдела британского посольства в Москве лишатся аккредитации".

Контекстная информация: Оружие Украины

Исторически Россия и Британия имели более сложные отношения, с Россией, рассматривающей Британию как своего главного соперника в Европе. Кажется, причиной высылки является обсуждение вопроса, будут ли Британия и США позволять Украине использовать дальнобойное оружие против России. Президент России Владимир Путин заявил, что это будет прямое участие НАТО в войне. В ответ премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия незаконно вторглась на Украину и могла бы немедленно закончить войну, если бы вывела свои войска.

Государственный российский телеканал "Россия-24" опубликовал фотографии шестерых британских дипломатов и назвал их. Канал утверждает, что эти фотографии показывают, как дипломаты покидают страну.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решительно осудил вторжение России на Украину и потребовал немедленного вывода российских войск. В ответ российские официальные лица назвали Кира Стармера среди британских дипломатов, высланных за якобы шпионаж.

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