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Россия вновь называет бывших жертв Сталина предателями

 and  Carmen Simpson
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5 марта 2024 года сторонники Коммунистической партии почтили память Stalina у его могилы в Москве,...
5 марта 2024 года сторонники Коммунистической партии почтили память Stalina у его могилы в Москве, отмечая 71-ю годовщину его смерти.

Россия вновь называет бывших жертв Сталина предателями

Под властью диктатораJosef Stalina individuals, обвиненные в сотрудничестве с нацистами, часто сталкивались с казнью или тюремным заключением. Многие из этих individuals были впоследствии оправданы и восстановлены в правах. Однако российские власти недавно решили отменить восстановление более 4000 individuals, пострадавших во время сталинских чисток.

С 2020 года Генеральная прокуратура обнаружила случаи из 1990-х и начала 2000-х годов, когда люди, совершившие государственную измену во время Второй мировой войны, были амнистированы. По словам Андрея Иванова, представителя ведомства, эти individuals сотрудничали с нацистами. Некоторые добровольно присоединились к Ваффен-СС или вспомогательным полицейским отрядам, в то время как другие работали в самопровозглашенных организациях, созданных нацистами.

Joseph Stalin правил Советским Союзом с середины 1920-х годов до своей смерти в 1953 году в Москве. Его правление ознаменовалось длительным периодом репрессий. Самые известные из них произошли с 1936 по 1938 год и стали известны как Большой террор или сталинские чистки.

Во время и даже после Второй мировой войны, когда Советский Союз вступил в конфликт после invasions немецкой вермахт в 1941 году, тех, кто подозревался в сотрудничестве с нацистами, часто ждали суровые последствия. Казнь или заключение в трудовых лагерях были обычным явлением. Однако многие из этих жертв были впоследствии оправданы после тщательных расследований.

В свете этого призыв к справедливости для тех, кто был необоснованно обвинен и наказан во время сталинских чисток, получил значительную поддержку. Отмена восстановления более 4000 individuals широко воспринимается как несправедливость.

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