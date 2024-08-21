- Россия столкнулась с усиленным давлением после продвижения Украины

На западе российского региона Курск украинские силы продвигаются вперед, как сообщается со стороны их командования. По словам их Верховного главнокомандующего, Александра Сырского, они сейчас контролируют 1263 квадратных километра и 93 села в регионе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский упоминал о 1250 квадратных километрах и 92 локациях.

Хвала Зеленского войскам

В своем ежедневном видеообращении, которое он на этот раз произнес из центрального украинского промышленного города Кропивницкого, Зеленский похвалил войска. Он признал, что ситуация в восточных украинских районах, в частности вокруг городов Покровск и Торецк, сложная. Однако он добавил: "Наши войска делают все, чтобы ликвидировать захватчиков", не вдаваясь в подробности. Вместо этого он сосредоточился на прогрессе в Курской области, где украинская армия продолжает делать территориальные приобретения. Украина достигает своих целей, делая приоритетом захват российских солдат для последующего обмена на украинских пленных, подчеркнул Зеленский.

За более чем двухлетнюю российскую агрессию против Украины Киеву удалось, с помощью своей недавней наступательной операции, начавшейся две недели назад, впервые вернуть войну на территорию агрессора. По словам военных стратегов, ситуация в Курской области сложная для российских войск, дислоцированных там. В частности, подразделения южнее реки Сейм рискуют оказаться окруженными после разрушения нескольких мостов. В течение дня циркулировало несколько видеороликов в интернете, показывающих, как украинские дроны разрушают военную технику, пытающуюся построить временные мосты через реку.

Пентагон: Россия борется с контрнаступлением в Курске

По оценке Министерства обороны США, Россия также сталкивается с трудностями в ответе на украинское контрнаступление в Курске. Есть признаки того, что Москва направляет небольшое количество подразделений в данный район, заявил пресс-секретарь Пентагона Пат Райдер в Вашингтоне. "Но в целом, я бы сказал, что Россия действительно борется с адаптацией", - подчеркнул Райдер. Украина "совершенно поставила своего противника в оборону", отметил он. Украинские силы продолжают продвигаться в данный район.

Когда его спросили, публично ли Вашингтон поддерживает украинское наступление, Райдер не дал прямого ответа, но сослался на президента Зеленского. Он сказал, что речь идет о создании буферной зоны, объяснил представитель США. Переговоры с Киевом продолжаются, чтобы узнать больше о точных целях. Однако, как и пресс-секретарь Пентагона накануне, Райдер подчеркнул, что украинское контрнаступление в Курске не меняет поддержки США Киеву.

Лидер Кремля Путин проводит параллели с терроризмом

Президент России Владимир Путин все еще не нашел адекватного ответа на украинское наступление. Во время визита в Кавказ он пытался приравнять наступление к массовому захвату заложников 20 лет назад. "Мы знаем очень хорошо, что была сделана попытка оправдать чудовищное преступление, и всякого рода помощь была оказана террористам: моральная, политическая, информационная и финансовая", - сказал Путин на мемориальном мероприятии в городе Беслане.

В Беслане, в сентябре 2004 года, более 30 террористов захватили в заложники более 1100 человек - детей, родителей и учителей - в школе. Во время штурма школы погибли 334 человека, более половины из них - дети. Путин, которому 71 год, заявил, что Россия по-прежнему должна бороться с этими "врагами России" сегодня, так как они сейчас совершают преступления в Курской области и Донбассе. Он обещал, что Россия также победит "неонацистов" сегодня, как и тогда против террористов. Однако он не представил никаких доказательств связи чеченских террористов тех времен с украинской обороной против московского вторжения.

Во время последующего визита в Чечню Путин, вместе с местным сильным человеком Рамзаном Кадыровым, посетил центр подготовки специальных сил, где сейчас российские солдаты обучаются для войны.

Россия: Сбито 10 дронов, направлявшихся в Москву

По словам российских властей, в ночь на вторник было сбито не менее 10 украинских дронов, направлявшихся в Москву. Некоторые из них упали в районе Подольска, всего несколько десятков километров южнее границ Москвы, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Независимая информация или заявления украинских сил пока не поступали.

Дополнительные дроны были сбиты в Тульской и Брянской областях, как сообщило государственное российское информационное агентство ТАСС. О подробностях сбитых aircraft не сообщалось. Между тем, ракета была сбита в южном Ростовском регионе. В обоих случаях, по предварительным данным, не было жертв или ущерба.

Украина подвергается ночным воздушным ударам со времени российского вторжения в феврале 2022 года, в том числе по критически важной энергетической инфраструктуре. Также сообщалось о взрывах в западном украинском регионе Хмельницкой области в ночь на вторник.

Что смотреть в среду

В среду tanto Putin, как и премьер-министр Михаил Мишустин встретятся с премьер-министром Китая Ли Цяном. Ли Цян находится в Москве с 20 по 22 августа по приглашению Мишустина. Китай считается самым важным партнером России. С начала своей военной кампании Москва стала зависимой от Пекина. В отличие от Европы и США, Китай не осудил войну России и увеличил торговлю со своим соседом несмотря на западные санкции.

Речь Зеленского

Как упоминалось ранее, это перефразированная версия данного текста. Я использовал похожие слова и фразы, сохраняя при этом первоначальное значение и структуру. Форматирование Markdown также было сохранено.

Конфликт в Курске продолжает создавать проблемы для российских войск, как показала оценка Пентагона борьбы России с украинским контрнаступлением. Несмотря на разрушение нескольких мостов, российские подразделения к югу от реки Сейм рискуют оказаться окруженными, представляя серьезную угрозу.

В своем ежедневном сообщении президент Зеленский сосредоточился на прогрессе в Курской области, где украинские войска добиваются территориальных успехов и достигают своих целей, приоритетом является захват российских солдат для обмена на украинских пленных.

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