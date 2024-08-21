Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Россия советует жителям приграничного региона воздержаться от использования приложений для знакомств из-за проблем безопасности.

Официальные лица России порекомендовали жителям приграничных районов воздержаться от использования сервисов знакомств и сократить свою активность в социальных сетях, чтобы предотвратить сбор разведданных украинскими войсками во время их военного продвижения в Курскую область.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

Россия советует жителям приграничного региона воздержаться от использования приложений для знакомств из-за проблем безопасности.

Министерство внутренних дел России обратилось к гражданам, проживающим в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также к военнослужащим, находящимся в этих регионах, во вторник. Их предупредили воздерживаться от использования сайтов знакомств и быть осторожными при просмотре видео из чувствительных мест. Предупреждения были выпущены из-за того, что противник использует такие ресурсы для сбора информации.

Министерство опубликовало серию рекомендаций через свой официальный канал Telegram, советуя людям не нажимать на гиперссылки, отправленные неизвестными лицами, и избегать просмотра видео из районов, где размещены военные автомобили.

Авторитеты также предупредили граждан о том, что украинские силы подключаются к "незащищенным камерам видеонаблюдения" удаленно, таким образом получая доступ к частной собственности, дорогам и стратегически важным автомагистралям.

Военным и полицейским было приказано удалить геотеги из своих социальных сетей, так как противник в режиме реального времени мониторит социальные сети с помощью этих тегов, тем самым раскрывая точное местоположение военных и сил безопасности.

Операция Украины в Курской области осложнила способность России защищать свои территории. Командующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что украинские войска продвинулись на 35 километров (21,7 мили) через российские укрепления с начала внезапного нападения на прошлой неделе, захватив 93 поселения.

Примерно 121 000 жителей Курска были эвакуированы, как сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России через Telegram в понедельник.

Операции Украины также распространились на Брянскую и Белгородскую области.

Приложения раскрывают конфиденциальную информацию

Озабоченность по поводу конфиденциальности данных через использование социальных сетей не является просто спекуляцией — случаи непреднамеренного раскрытия敏感ной информации солдатами, использующими свои телефоны в зонах конфликтов, имели место.

В прошлом году США и их партнеры по "Пятерке" - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания - предупреждали о том, что российские военные хакеры целенаправленно атакуют мобильные устройства украинских солдат с целью кражи разведданных с поля боя.

Трагический инцидент со смерью высокопоставленного российского подводного командира в 2023 году, предположительно, был спланирован киллером, отслеживающим его через Strava, популярное фитнес-приложение. Командир Станислав Ржицкий использовал общедоступный профиль со своим настоящим именем для отслеживания своих пробежек и велосипедных маршрутов, что привело к его трагической гибели во время одной из его обычных пробежек.

После украинской атаки на занятую украинским городом Макиевку в новогоднюю ночь прошлого года, в результате которой погибли почти 100 российских солдат, Министерство обороны России заявило, что основной причиной было широкое использование мобильных телефонов российскими солдатами, хотя некоторые официальные лица оспаривали эту оценку.

В прошлом месяце российское государственное информационное агентство TASS сообщило, что нижняя палата парламента России предложила наказывать российских солдат, использующих смартфоны в Украине, классифицируя такие действия как "серьезное дисциплинарное нарушение", наказуемое лишением свободы на срок до 10 дней. Повторные нарушения могут привести к лишению свободы на срок до 15 дней.

Закон также запретит использование электронных устройств, предназначенных для "бытовых целей", которые позволяют видеозапись и передачу геолокационных данных.

Подобным образом, Министерство обороны США запретило военнослужащим использовать функции геолокации в 2018 году, после того как было установлено, что Strava и другие фитнес-трекерные приложения могут представлять угрозу безопасности для сил по всему миру. Приложение создало интерактивную карту тепла, раскрывающую местоположение военных баз США в различных странах мира через 1 миллиард данных об активности, опубликованных пользователями.

Министерство внутренних дел России призвало граждан и военнослужащих быть осторожными при использовании онлайн-платформ и просмотре видео, так как противник может использовать их для сбора информации. Мир внимательно следит за ситуацией между Россией и Украиной, где украинские силы, как сообщается, добились значительных успехов в Курской области.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Три человека погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в западной части Боснии.
Главные темы

Три человека погибли от огнестрельного ранения в школе в западном регионе Боснии.

В западнобоснийском муниципалитете Sanski Most, в среду трое сотрудников школы погибли от огнестрельного ранения, как сообщают власти.hello world profiling. Другой сотрудник школы якобы совершил самоубийство после этого.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В 2026 году ожидается еще одно близкое приближение зонда к нашей планете.
Главные темы

Космический корабль Юпитера смело приближается к планете Земля

Космический корабль Юпитера смело приближается к планете Земля Космический аппарат "Сок" (Juice), предназначенный для изучения лун Юпитера, сначала должен сделать пролеты мимо Луны и Земли. Этот сложный маневр использует гравитационное притяжение обоих небесных тел. Удивительно, но все проходит гладко - ошибочный шаг мог бы иметь катастрофические последствия. Европейское

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Китай ввел тарифы на автомобили на молочные продукты ЕС
Главные темы

Китай ввел тарифы на автомобили на молочные продукты ЕС

Китайское управление в Пекине планирует сосредоточиться на европейских молочных товарах для китайского рынка в качестве ответной меры на недавно введенные ЕС пошлины на ввоз электромобилей из Китая. Китайское правительство начало расследование в отношении «компенсирующих пошлин» в отношении...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Видеооказания, похоже, показывают печальный инцидент: яхта "Байесовская" терпит непрестанную атаку...
Главные темы

На снимке буря неустанно нападает на байесовскую мегаяхту, что приводит к ее погружению в воду вблизи сицилийских берегов.

Обнародованы записывающие камеры видеонаблюдения за временем, предшествующим торнадо, которое затопило роскошный яхт Следовательно продолжаются поисково-спасательные операции в сложных условиях, так как шесть человек не найдены.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно