Россия советует жителям приграничного региона воздержаться от использования приложений для знакомств из-за проблем безопасности.

Министерство внутренних дел России обратилось к гражданам, проживающим в Брянской, Курской и Белгородской областях, а также к военнослужащим, находящимся в этих регионах, во вторник. Их предупредили воздерживаться от использования сайтов знакомств и быть осторожными при просмотре видео из чувствительных мест. Предупреждения были выпущены из-за того, что противник использует такие ресурсы для сбора информации.

Министерство опубликовало серию рекомендаций через свой официальный канал Telegram, советуя людям не нажимать на гиперссылки, отправленные неизвестными лицами, и избегать просмотра видео из районов, где размещены военные автомобили.

Авторитеты также предупредили граждан о том, что украинские силы подключаются к "незащищенным камерам видеонаблюдения" удаленно, таким образом получая доступ к частной собственности, дорогам и стратегически важным автомагистралям.

Военным и полицейским было приказано удалить геотеги из своих социальных сетей, так как противник в режиме реального времени мониторит социальные сети с помощью этих тегов, тем самым раскрывая точное местоположение военных и сил безопасности.

Операция Украины в Курской области осложнила способность России защищать свои территории. Командующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил, что украинские войска продвинулись на 35 километров (21,7 мили) через российские укрепления с начала внезапного нападения на прошлой неделе, захватив 93 поселения.

Примерно 121 000 жителей Курска были эвакуированы, как сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России через Telegram в понедельник.

Операции Украины также распространились на Брянскую и Белгородскую области.

Приложения раскрывают конфиденциальную информацию

Озабоченность по поводу конфиденциальности данных через использование социальных сетей не является просто спекуляцией — случаи непреднамеренного раскрытия敏感ной информации солдатами, использующими свои телефоны в зонах конфликтов, имели место.

В прошлом году США и их партнеры по "Пятерке" - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания - предупреждали о том, что российские военные хакеры целенаправленно атакуют мобильные устройства украинских солдат с целью кражи разведданных с поля боя.

Трагический инцидент со смерью высокопоставленного российского подводного командира в 2023 году, предположительно, был спланирован киллером, отслеживающим его через Strava, популярное фитнес-приложение. Командир Станислав Ржицкий использовал общедоступный профиль со своим настоящим именем для отслеживания своих пробежек и велосипедных маршрутов, что привело к его трагической гибели во время одной из его обычных пробежек.

После украинской атаки на занятую украинским городом Макиевку в новогоднюю ночь прошлого года, в результате которой погибли почти 100 российских солдат, Министерство обороны России заявило, что основной причиной было широкое использование мобильных телефонов российскими солдатами, хотя некоторые официальные лица оспаривали эту оценку.

В прошлом месяце российское государственное информационное агентство TASS сообщило, что нижняя палата парламента России предложила наказывать российских солдат, использующих смартфоны в Украине, классифицируя такие действия как "серьезное дисциплинарное нарушение", наказуемое лишением свободы на срок до 10 дней. Повторные нарушения могут привести к лишению свободы на срок до 15 дней.

Закон также запретит использование электронных устройств, предназначенных для "бытовых целей", которые позволяют видеозапись и передачу геолокационных данных.

Подобным образом, Министерство обороны США запретило военнослужащим использовать функции геолокации в 2018 году, после того как было установлено, что Strava и другие фитнес-трекерные приложения могут представлять угрозу безопасности для сил по всему миру. Приложение создало интерактивную карту тепла, раскрывающую местоположение военных баз США в различных странах мира через 1 миллиард данных об активности, опубликованных пользователями.

Министерство внутренних дел России призвало граждан и военнослужащих быть осторожными при использовании онлайн-платформ и просмотре видео, так как противник может использовать их для сбора информации. Мир внимательно следит за ситуацией между Россией и Украиной, где украинские силы, как сообщается, добились значительных успехов в Курской области.

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