Россия продолжает продвигаться вперед к стратегически важному городскому центру Покровска, расположенному на востоке Украины.

По данным Минобороны России, под контроль российских сил перешли города Миколаївка в Донецкой области и Стрельчиково в прилегающей Луганской области. Российские войска целенаправленно продвигаются к Покровску, важному логистическому узлу, заявляя о захвате различных поселений по пути.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию возле Покровска как крайне сложную. Он объяснил, что основные силы российской армии сосредоточены в этом районе. По словам командующего украинской армией Александра Сирского, продолжаются бои в ряде сел в регионе.

Одновременно с этим Россия продолжала авиационные удары по Украине. По данным украинских источников, 74 ударных дрона и пять ракет поразили несколько целей по всей стране, majority of which were intercepted by defense systems.

Журналисты агентства AFP сообщают о сиренах воздушной тревоги и минимум об одном взрыве в украинской столице Киеве. Несколько жилых зданий якобы пострадали, но жертв или раненых не зафиксировано. Украина подверглась массированной атаке ракет и дронов в понедельник и вторник вечером, что привело к разрушению энергетических объектов и жертвам среди мирного населения.

В четверг региональные власти в Никополе, юго-восточной Украине, сообщили о одном погибшем и пяти раненых в результате обстрела. "Торговый центр, высотные здания, жилые дома, автомобили и газопровод были повреждены", - заявил губернатор региона Сергей Ляшко в онлайн-СМИ. В центральном украинском городе Черкассы авиационные удары вызвали пожар, охвативший около 3000 квадратных километров.

Российские власти сообщили о жертве от украинских ударов беспилотников в приграничном регионе Белгород. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram, Шебекино было атаковано украинскими силами. Один человек погиб, двое других были ранены осколками.

Министерство обороны России сообщило, что сбило беспилотник над Белгородским регионом ночью. Кроме того, два беспилотника были перехвачены над приграничным регионом Брянской области, и еще три были сбиты над оккупированным Крымским полуостровом.

Приграничный регион Белгород часто подвергается украинским авиационным и беспилотным ударам. С 6 августа соседняя Курская область стала местом самого крупного украинского наступления с начала конфликта в Украине в феврале 2022 года, с сообщениями о захвате нескольких поселений.

В интервью германскому радиовещателю Deutschlandfunk посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что украинское продвижение в Курск "значительно изменило восприятие". Украина доказала миру, что Россию можно победить, "если распознать ее слабости и использовать их". Однако теперь Киеву "нужна гораздо большая смелость от наших союзников".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал военную помощь, предоставленную европейскими союзниками после последних российских авиационных ударов, назвав ее недостаточной. Он подчеркнул наличие "неоправданно долгих" задержек между объявлениями и поставками, особенно для систем Patriot, на встрече на полях неформального Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Кулеба также призвал европейцев оказывать давление на США и Великобританию, чтобы они сняли ограничения на использование оружия, предоставленного России. Вашингтон и Лондон должны позволить Украине "законно целенаправленно атаковать военные цели глубоко внутри России", - потребовал Кулеба. Это было разрешено для Украины только в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский выделил следующие события: сложную ситуацию возле Покровска и сосредоточение основных сил российской армии в этом районе. По словам командующего украинской армией Александра Сирского, продолжаются бои в нескольких селах в регионе.

Читайте также: