Россия, похоже, отвлекла несколько тысяч солдат из оккупированной Украины, чтобы противостоять Курскому наступлению, говорят американские чиновники.

Американское внимание привлекло развитие событий, и теперь чиновники США работают над определением точного числа перемещенных российских войск, но источники сообщают о нескольких бригадных элементах, состоящих из как минимум 1000 человек каждый, которые, по-видимому, были перенаправлены в Курскую область, где Украина начала операцию на прошлой неделе.

"Видно, что господин Путин и российское военное командование перенаправляют некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы якобы противодействовать украинским действиям", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в четверг в интервью CNN.

Перемещение российских войск из Украины "не означает, что господин Путин отказался от военных операций на северо-востоке Украины или даже в южной части, в местах типа Запорожья", - сказал Кирби. "По-прежнему ведутся активные боевые действия на этом фронте".

Однако перемещения подняли интригующую возможность того, что первоначально кажущаяся безнадежной попытка Украины унизить президента России Владимира Путина может оказать более значительное стратегическое влияние на поле боя, в зависимости от того, сколько времени Украина сможет удерживать российскую территорию.

Украинская операция произвела впечатление на американских чиновников, в частности, способностью украинской армии сохранить ее детали в секрете - даже американские чиновники были застигнуты врасплох этим наступлением, сообщили источники.

Хотя операция может ослабить некоторые собственные украинские оборонные линии на линии фронта длиной 600 миль, она также может отвлечь российские войска, которые в течение лета добились некоторых постепенных успехов внутри Украины, добавили источники. Украина сообщает, что с начала своей неожиданной атаки захватила более 1000 квадратных километров (386 квадратных миль) российской территории, вытеснив из своих домов десятки тысяч россиян.

Высокопоставленный американский чиновник и высокопоставленный официальный представитель европейской разведки оба заявили, что одной из основных целей операции, по-видимому, является создание "стратегических дилемм" для Путина, в частности, в отношении того, где размещать личный состав.

Тем не менее, считается, что Россия имеет сотни тысяч военнослужащих на линии фронта в Украине, поэтому передислокация нескольких тысяч может не оказать большого краткосрочного воздействия, заявили чиновники.

Кроме того, Россия, похоже, не перемещает свои более крупные и лучше обученные подразделения из Украины в Курск, а вместо этого усиливает оборону Курска в основном не обученными призывниками, переведенными из других регионов России, заявили два других источника, знакомые с западной разведкой. Один из этих источников сказал, что Россия, похоже, только начала перемещать войска, или у них просто нет сил для перемещения.

Помимо перемещенных из Украины военнослужащих, Россия также направила персонал из Ленинградского военного округа и Калининграда в Россию для помощи в обороне Курска, заявил один из высокопоставленных американских чиновников.

Даже признавая ограниченный успех операции в Курске на данный момент, несколько американских и западных чиновников, знакомых с последними разведданными, предостерегают, что Украине крайне маловероятно удерживать территорию надолго и подчеркивают, что еще рано судить о том, как операция повлияет на общий исход войны.

Кроме того, США все еще неохотно позволяют Украине использовать дальнобойное американское вооружение внутри Курска, заявили несколько чиновников - не из-за риска эскалации, а потому, что у США ограниченный запас этих дальнобойных ракет, известных как ATACMS, которые они хотят предоставить Украине, чтобы продолжить целеуказание оккупированного Россией Крыма, заявили чиновники.

Некоторые чиновники также выразили озабоченность тем, что Украина, которая, как сказал один западный чиновник, направила некоторых из своих более опытных сил в Курск, может создать слабые места на своих собственных линиях фронта, которые Россия может использовать для захвата большей территории внутри Украины.

"Это впечатляет с военной точки зрения", - сказал чиновник о курской операции. Но Украина "командует довольно опытными войсками, и они не могут себе позволить потерять этих солдат".

"И перенаправление их с переднего края создает возможности для России воспользоваться преимуществом и прорваться", - добавил этот человек.

Перемещение российских войск в Курск поднимает вопросы о политической стратегии России, так как эксперты подозревают, что этот шаг может быть попыткой отвлечь внимание или ресурсы от текущих военных операций России в Украине.

Хотя перемещения войск потенциально могут иметь стратегические последствия в рамках текущего конфликта, аналитики остаются скептическими в отношении способности Украины удерживать недавно захваченную территорию в течение длительного периода.

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