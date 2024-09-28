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ПолитикаНовостиЯдерное оружие

Россия подарила корзину ООН

Ответственность, по словам Лаврова, лежит только на Западе.

 and  Ksenia Johnson
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По словам министра иностранных дел России Лаврова, британские и американские дипломаты преследовали...
По словам министра иностранных дел России Лаврова, британские и американские дипломаты преследовали цель разрушить Россию после Второй мировой войны

Россия подарила корзину ООН

Россия не присоединилась к Компакту о будущем ООН, и теперь министр иностранных дел Лавров ясно дает понять, что Россия не видит выгоды в сотрудничестве с Западом. Он обвиняет США и Великобританию в том, что они отталкивают Россию, но Лавров уверен, что им это не удастся.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Лавров поставил под сомнение возможность настоящего международного сотрудничества с Западом, так как они нарушают основные принципы глобализации, которые они проповедуют уже давно. На прошлой неделе Россия решила обойти стороной Компакт о будущем ООН, который должен был получить поддержку от всех 193 государств-членов ООН.

Лавров быстро опроверг любое российское участие в проблемах нескольких агентств ООН, таких как Совет Безопасности, и вместо этого обвинил Запад во всем. По словам Лаврова, чрезмерная гордыня и агрессия Запада по отношению к России не только вредят видению генерального секретаря ООН о глобальном сотрудничестве, но и ослабляют общую работу глобального политического порядка, в том числе Совета Безопасности.

В отношении продолжающегося конфликта на Украине Лавров подозревает тайный британско-американский заговор, направленный на свержение России. Он даже упомянул секретные планы, датированные 1945 годом, которые стремились разрушить Советский Союз. Сегодняшние западные стратеги, как утверждает Лавров, не скрывают своих намерений, видя возможность победить Россию через нелегитимный пронацистский режим Украины и уже готовя Европу к катастрофе.

Лавров напомнил о грозном ядерном арсенале России и предупредил о безумии и опасности, связанных с мыслями о вступлении в полномасштабный конфликт с ядерной сверхдержавой, такой как Россия. Недавно президент России Владимир Путин предупредил о возможном использовании ядерного оружия, заявив, что любое нападение, предпочтительное для ядерной державы, будет считаться совместным нападением на Россию. По словам Путина, такое нападение вызовет совместный ответ от этих стран.

Лавров повторил позицию России по ядерному оружию, подчеркнув, что любая попытка втянуть Россию в конфликт, особенно тот, который включает ядерное оружие, будет встречена жесткими последствиями. Он сослался на недавнее заявление президента Путина, в котором он признал, что любое нападение, предпочтительное для ядерной державы, будет считаться совместным нападением на Россию, что заслуживает решительного ответа.

В свете растущих tensions между Россией и Западом заявления Лаврова подчеркивают сильное обязательство России защищать свою суверенитет и ядерные возможности, особенно в контексте Компакта о будущем ООН и продолжающегося конфликта на Украине.

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