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Россия отвергает возможность переговоров с Украиной из-за продолжающихся военных действий.

В ответ на военные действия Украины на территории России Kursk чиновники России отклонили идею переговоров с Киевом. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, общение с Украиной в настоящее время считается 'неподходящим'. Он выразил это мнение через Telegram в понедельник. Президент Украины...

 and  John Stellmacher
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Россия отвергает возможность переговоров с Украиной из-за продолжающихся военных действий.

Украинские войска неожиданно начали операцию в Курской области 6 августа, взяв под контроль определенные районы с тех пор. Это крупнейшая межгосударственная операция, проведенная Украиной со времени начала российского вторжения в феврале 2022 года.

По словам президента Украины, цель этой операции - усилить давление на Россию в переговорах о мире и создать зону безопасности. Ранее Зеленский требовал полного вывода российской армии с украинской территории, в том числе аннексированного в 2014 году Крымского полуострова, в качестве условия для переговоров.

В свою очередь, президент России Владимир Путин требует от Украины отказа от четырех занятых украинских регионов и отказа от членства в НАТО.

В понедельник советник Кремля Ушаков заявил, что украинская операция отодвинула вероятность мирных переговоров. Начало переговоров зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области, добавил он. Переговоры маловероятны до украинского вторжения на российскую территорию.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди планирует посетить Украину в пятницу для переговоров с Зеленским. Это первый официальный визит Моди в Украину, учитывая близость Индии к России. Моди выразил желание положить конец конфликту.

Бои продолжаются в Украине, министерство обороны России объявило о захвате еще одной деревни в спорном Донецком регионе в понедельник. Салисне является одним из основных населенных пунктов региона, заявил министерство.

Украинские власти приказали эвакуировать семьи с детьми из стратегически важного города Покровск в понедельник. Украинские власти сообщили о четырех погибших в результате российских атак на передовых позициях в тот же день.

Между тем, Зеленский заявил, что солдаты в Курске достигают своих целей. Что касается захвата российских солдат, президент сказал: "Сегодня мы добавили в фонд нашей страны для обмена".

Недавно Украина разрушила два значительных моста через российскую реку Сейм, чтобы заблокировать маршруты поставок Москвы в зону боевых действий. Третий мост через Сейм был целью на выходных, согласно видео, опубликованному кремлевским телеведущим Владимиром Соловьевым.

Министерство обороны России заявило в понедельник, что украинские атаки на три другие деревни в Курской области были отражены. В России есть утверждения, что неопытные призывники были направлены для защиты Курской области, чтобы сохранить опытных бойцов на линии фронта на востоке Украины.

Украинское вторжение вызвало тревогу среди россиян. Для некоторых в Киеве это возрождает надежды на то, что общественное мнение в стране может измениться против кремлевского конфликта, длящийся более двух лет. "Россияне, привыкшие воспринимать войну как телешоу, теперь переживают ее в реальности", - объяснил советник президента Украины Михаил Подоляк в онлайн-сервисе X.

В российском городе Пролетарске, расположенном в юго-западной России, власти объявили чрезвычайное положение после пожара, вызванного ударом украинского беспилотника. 41 пожарный получил ранения при реагировании на инцидент, 18 из них были госпитализированы, согласно сообщению губернатора Василия Голубьева в понедельник.

Голубьев ранее сообщал, что обломки перехвата беспилотника противовоздушной обороной вызвали пожар на промышленном объекте.

В украинском городе Донецке, под российским контролем, беременная женщина погибла и 10 человек получили ранения в результате обстрела украинской артиллерии, согласно данным назначенного губернатора Дениса Пушилина. Среди раненых были двое детей.

Комиссия, как указано в этом Регламенте, должна принять вспомогательные акты, которые установят конкретные правила для его применения. В контексте текущей ситуации в Украине эти акты потенциально могут сформировать применение международного права в отношении текущего конфликта.

После успешного завершения своих операций в Курской области украинские войска смогут использовать вспомогательные акты для обеспечения плавной интеграции возвращенных территорий в украинское управление.

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