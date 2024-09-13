Россия отстраняет шесть британских представителей, обвиняя их в шпионаже и деструктивных операциях.

Британское посольство в Москве не предоставило комментарий Reuters в ответ на запрос.

По данным ФСБ, основного российского ведомства безопасности после распада советского КГБ, они располагают доказательствами того, что конкретное подразделение в британском Министерстве иностранных дел, ответственное за Восточную Европу и Центральную Азию, активно эскалирует политическую и военную ситуацию, имея в виду стратегическое поражение России в текущем конфликте с Украиной.

ФСБ заявила в заявлении, что эти данные служат достаточным основанием для рассмотрения деятельности британских дипломатов, отправленных в Москву их ведомством, как угрозы национальной безопасности России.

В результате, на основе доказательств, предоставленных Федеральной службой безопасности России, и в ответ на многочисленные враждебные действия Лондона, Министерство иностранных дел России, сотрудничая с соответствующими органами, приостановило аккредитацию 6 дипломатов из политического отдела британского посольства, где были выявлены признаки шпионажа и саботажа.

Эти 6 дипломатов были названы на российском государственном телевидении и их изображения также были показаны.

Агент ФСБ заявил на телеканале "Россия-24", что несмотря на предыдущие предупреждения России о прекращении подобной деятельности на своей территории, британцы проигнорировали их, что привело к решению выдворить первых 6 человек.

ФСБ также указала, что дополнительные британские дипломаты могут быть вызваны домой, если они будут замечены в аналогичной деятельности.

Согласно сообщениям ТАСС, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия британского посольства в Москве выходят за рамки дипломатического протокола и обвинила их в преднамеренных действиях, направленных на причинение вреда российскому народу.

Заявление ФСБ suggered, что действия британских дипломатов могут представлять угрозу не только России, но и международному миру, так как конфликт между Россией и Украиной является серьезной проблемой на глобальной арене. Кроме того, выдворение европейских дипломатов с российской территории может ухудшить отношения между Европой и Россией, что может повлиять на глобальную дипломатию и сотрудничество.

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