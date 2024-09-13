Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропа

Россия отстраняет шесть британских представителей, обвиняя их в шпионаже и деструктивных операциях.

ФСБ России заявила в пятницу, что отозвала аккредитацию у шести британских дипломатов, аккредитованных в Москве. ФСБ утверждает, что поведение дипломатов содержит признаки разведывательной и саботажной деятельности.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

Россия отстраняет шесть британских представителей, обвиняя их в шпионаже и деструктивных операциях.

Британское посольство в Москве не предоставило комментарий Reuters в ответ на запрос.

По данным ФСБ, основного российского ведомства безопасности после распада советского КГБ, они располагают доказательствами того, что конкретное подразделение в британском Министерстве иностранных дел, ответственное за Восточную Европу и Центральную Азию, активно эскалирует политическую и военную ситуацию, имея в виду стратегическое поражение России в текущем конфликте с Украиной.

ФСБ заявила в заявлении, что эти данные служат достаточным основанием для рассмотрения деятельности британских дипломатов, отправленных в Москву их ведомством, как угрозы национальной безопасности России.

В результате, на основе доказательств, предоставленных Федеральной службой безопасности России, и в ответ на многочисленные враждебные действия Лондона, Министерство иностранных дел России, сотрудничая с соответствующими органами, приостановило аккредитацию 6 дипломатов из политического отдела британского посольства, где были выявлены признаки шпионажа и саботажа.

Эти 6 дипломатов были названы на российском государственном телевидении и их изображения также были показаны.

Агент ФСБ заявил на телеканале "Россия-24", что несмотря на предыдущие предупреждения России о прекращении подобной деятельности на своей территории, британцы проигнорировали их, что привело к решению выдворить первых 6 человек.

ФСБ также указала, что дополнительные британские дипломаты могут быть вызваны домой, если они будут замечены в аналогичной деятельности.

Согласно сообщениям ТАСС, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия британского посольства в Москве выходят за рамки дипломатического протокола и обвинила их в преднамеренных действиях, направленных на причинение вреда российскому народу.

Заявление ФСБ suggered, что действия британских дипломатов могут представлять угрозу не только России, но и международному миру, так как конфликт между Россией и Украиной является серьезной проблемой на глобальной арене. Кроме того, выдворение европейских дипломатов с российской территории может ухудшить отношения между Европой и Россией, что может повлиять на глобальную дипломатию и сотрудничество.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вооруженные силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят военную операцию в аннексированной Западном...
Главные темы

Член команды ООН был среди десяти погибших во время операции израильских вооруженных сил в регионе Западного берега.

Военные Израиля утверждают, что Суфиан Джабер Абду Джавад бросал взрывчатку, в то время как UNRWA сообщает, что он был обстрелян "во время утреннего кофе на крыше своего дома".

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три гражданина США, в частности泰勒 Томпсон-младший, Марсель Маланга и Бенедикт Рубин Залман-Полун,...
Главные темы

37 человек, в том числе трое американцев, были приговорены к смертной казни в связи с попыткой переворота в Конго.

Подсудимый, состоящий из британца, бельгийца, канадца и различных конголезцев, имеет право обжаловать их осуждение по обвинению в терроризме, убийстве и преступном сговоре

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Первый этап кампании по вакцинации против полиомиелита завершен в Газе
Главные темы

Примерно 560 000 детей в Газе получают прививки от полиомиелита, поскольку завершается начальная фаза кампании иммунизации.

Более 560 000 детей в возрасте до 10 лет в Газе получили начальную дозу вакцины против полиомелита, как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу. Это произошло после разрушения Израилем жизненно важной инфраструктуры водоснабжения и санитарии, что способствовало повторному...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Про-российская реклама в Риме на площади Маццини 13 сентября 2024 года
Главные темы

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране.

Антиитальянские, пророссийские рекламные объявления появляются на рекламных щитах по всей стране. Некоторые индивиды, даже те, кого видели в Риме недавно, используют фразы вроде: "Достаточно средств на оружие для Украины и Израиля. Мы жаждем мира. Мы осуждаем войну." Эти плакаты впервые появились в северной Италии в июне и с

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно