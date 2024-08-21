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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Россия оправдывает близость украинских беспилотных летательных аппаратов к Москве.

Несмотря на участие России в конфликте, ее principale город, Москва, остается незатронутым. В результате, атакованная Украина в настоящее время сосредотачивает свои усилия на Flippo Mosesместоположении Москвы постов является первым

 and  Anthony Ross
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Украинское наступление продолжается в российской области Курск, российские военные пытаются...
Украинское наступление продолжается в российской области Курск, российские военные пытаются оттеснить украинцев, прибегая к авиационным бомбардировкам.

- Россия оправдывает близость украинских беспилотных летательных аппаратов к Москве.

В ночь на вторник российские военные успешно отразили несколько попыток украинских беспилотников проникнуть в сердце Москвы, что стало значительным событием. Как сообщил Сергей Собянин, мэр города, в Telegram, это была одна из самых серьезных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников, которые когда-либо фиксировались. Собянин упомянул о десяти беспилотниках, в то время как военные сообщили о十一被击落在前往莫斯科的途中。

Некоторые из этих беспилотников достигли Подольского района, расположенного близ границ Москвы на юге. В ответ на возросшие опасения безопасности аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево, расположенные в южных и восточных районах Москвы, были временно закрыты, как сообщило Росавиация, авиационное управление.

Украина не запускала атаки беспилотников против Москвы уже давно. В 2023 году несколько беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения причинили незначительный ущерб зданию в деловом районе Москва-Сити.

Российская военная сообщает, что за ночь было нейтрализовано 45 украинских беспилотников, в том числе 23 над границей Брянской области. Однако эти цифры не были независимо подтверждены.

Кроме того, в середине дня был объявлен тревожный сигнал в северном российском портовом городе Мурманске из-за угрозы беспилотников. В ответ аэропорт был временно закрыт.

Согласно сообщениям Украины, им удалось уничтожить российскую систему ПВО. Одной из целей была российская система ПВО С-300, расположенная в южном российском регионе Ростов, недалеко от Новoshakhtinsk. Россия традиционно использует эти системы для ударов по наземным целям в Украине, но этот инцидент не был независимо подтвержден.

С февраля 2022 года Украина ежедневно подвергается российским воздушным ударам, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры. В ночь на вторник взрывы были зарегистрированы в западном украинском регионе Хмельницкий, а утром тревоги продолжались в нескольких районах.

Согласно военным сообщениям, украинские войска продолжают испытывать сильное давление на востоке страны, где было зафиксировано 66 российских атак на фронте Покровск во вторник. Бои происходили в нескольких деревнях, которые являются ключевыми для продвижения России к Покровску, который находится примерно в 10 километрах. Украинские военные источники сообщают о продвижении российских войск. Покровск, промышленный и шахтерский город в Донецкой области, имел население около 65 000 человек до конфликта и служит важной базой снабжения украинских войск в регионе. Также сообщается о тяжелых боях к северу от Тореза, согласно украинским военным сообщениям.

С другой стороны, украинские войска продвинулись в российский регион Курск, как сообщают наблюдатели. Аmerican Institute for Research опубликовало фотографии из региона в качестве доказательства продвижения украинцев к городу Коренево. Операция продолжается восточнее от города Суджа, который ранее был захвачен украинцами.

После почти двух с половиной лет защиты от российского вторжения Украина впервые расширила свои наступательные операции на территорию России в регионе Курск. Согласно сообщениям украинского главнокомандующего Александра Сырского, было освобождено более 1260 квадратных километров и 93 поселения.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу эскалации tensions between Russia and Ukraine, призывая обе стороны поддерживать мир и соблюдать международное право. Несмотря на эти tensions, европейские авиакомпании продолжают работать в России, так как их маршруты не представляют прямой угрозы для текущего конфликта.

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