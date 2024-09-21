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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Россия обнаруживает более ста беспилотных летательных аппаратов в своем воздушном пространстве.

 and  Melissa Williams
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Россия обнаруживает более ста беспилотных летательных аппаратов в своем воздушном пространстве.

В пригородах Брянска, российском пограничном регионе, российские силы заявили о выявлении более 50 украинских дронов, летавших ночью. Также сообщалось о наличии обломков этих дронов, вызвавшем пожар в Краснодарском крае. Ходят слухи, что была поражена военная складская база.

Российские военные власти заявили в Телеграм, что им удалось нейтрализовать рекордное количество украинских дронов, используя свои системы обороны. Примерно 53 дрона были сбиты в Брянске, а остальные 18 - в Краснодарском крае.

Хотя не было сообщений о травмах или ущербе в Брянске, губернатор Краснодарского края, Венямин Кондратьев, сообщил о пожаре в городе Тиhoretsk, вызванном обломками дрона, которые вызвали взрыв рядом с взрывоопасными материалами. Социальные сети сообщают о возможном ударе по складу боеприпасов. Жителей города эвакуировали, и нет сообщений о жертвах. Проводится организация временного размещения для тех, кто был эвакуирован.

Украина продолжает свою наступательную операцию против российских целей в рамках своей контрнаступательной стратегии, целясь не только на военные объекты, но и на нефтехранилища, чтобы нарушить логистические поставки. Ежедневно Москва, якобы, отражает хотя бы одну атаку украинских дронов.

Два с половиной недели назад Украина провела атаку дронов на Москву. Как сообщают российские СМИ, это привело к гибели женщины и нескольким травмам. Полеты в трех столичных аэропортах были приостановлены на шесть часов. Сообщения о нападениях дронов появились в разных частях страны, всего несколько десятков инцидентов.

Атака на Москву украинскими дронами два с половиной недели назад привела к гибели женщины и нескольким травмам, а также к временному закрытию аэропортов. В ответ на продолжающуюся украинскую наступательную операцию российские военные власти сообщили о нейтрализации более 100 украинских дронов в Брянской и Краснодарской областях, которые, как сообщается, были источником этих дронов.

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