Россия объявила о сбитии 125 украинских беспилотных летательных аппаратов на различных территориях России.

В воскресенье российские военные власти объявили, что сбили 125 вражеских дронов в семи разных регионах. Интенсивная активность дронов якобы была сосредоточена в Воронеже, городе на юго-западе России, где было сбито 67 дронов. Губернатор Иван Федоров из Запорожья сообщил, что 14 гражданских были ранены в результате обстрела Россией в самом городе.

Губернатор Александр Гусев из Воронежа сообщил о 17 дронах в небе, в результате чего обломки упали на многоквартирный дом и частный дом. К счастью, жертв нет. Аналогичным образом, губернатор Василий Голубев из Ростовской области заявил, что обломки от воздушного налета вызвали пожар, который распространился на 20 гектаров леса, но никакие населенные пункты не были под угрозой.

Россия ведет враждебное вторжение на Украину с февраля 2022 года. В субботу украинская армия предупредила, что Россия может планировать наступление в Запорожской области. По словам военного спикера Владислава Волoshyna, российские войска накапливаются в этом направлении. Десять отдельных атак в Запорожье причинили значительный ущерб высотке и нескольким жилым зданиям, сообщил Федоров через Telegram. Возможно, под завалами все еще находятся люди.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на платформе X, что "Россия сегодня атаковала Запорожье с помощью воздушных бомбардировок. Пострадали обычные жилые здания, вход в здание был разрушен. Также были повреждены инфраструктура и железнодорожные объекты в городе".

Украинские ВВС сообщили о 22 российских дронах, выпущенных в субботу вечером по стране, из которых 15 были сбиты над Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областями.

В ответ на воздушные атаки украинские ВВС сообщили, что сбили один из 22 российских дронов над Одесской областью. Интенсивная активность дронов в Воронеже продолжалась, как сообщил губернатор Александр Гусев, еще один дрон был сбит, причинив дополнительный ущерб.

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