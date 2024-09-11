- Россия начинает ответную операцию в Курской области

Российская армия, по сообщениям, начала ответную операцию в западной российской области Курск, чтобы оттеснить проникшие в регион украинские войска. Командир чеченского спецподразделения, генерал-майор Апти Алаудинov, объявил через свой Telegram-канал, что почти десять поселений были освобождены от украинских сил. Алаудинов также разместил видео, якобы показывающее захват восьми украинских солдат в регионе. Эти сообщения остаются не подтвержденными. Алаудинов является не только главой чеченского подразделения, но и заместителем начальника политического главного управления Вооруженных сил России.

Украина начала неожиданное наступление в Курске в начале августа. В ходе этой операции Киеву удалось захватить более 1000 квадратных километров и взять в плен множество российских солдат. Цель состояла в том, чтобы заставить Москву частично отвести свои войска из восточноукраинского региона Донецк для защиты Курска.

Военные аналитики считают, что эта стратегия не принесла желаемых результатов. Хотя российское военное командование перебросило некоторые подразделения из Украины для защиты Курска, оно не ослабило свою основную линию атаки.

Путин еще не согласился на переговоры

Президент России Владимир Путин, который отдал приказ о вторжении на Украину более двух с половиной лет назад, назвал украинское контрнаступление, впервые превратившее российскую территорию в зону войны, провокацией. Он поклялся выдворить захватчиков и отказался от предыдущих переговоров о прекращении конфликта.

Это первая серьезная попытка российской армии вытеснить украинские войска из Курска. На данный момент независимые военные эксперты подтвердили только продвижение бронетанкового колонны от Кореньево до южного поселения Сластное. Министерство обороны России еще не подтвердило освобождение каких-либо поселений.

Европейский Союз выразил озабоченность эскалацией tensions between Russia and Ukraine, призывая к мирному урегулированию конфликта. Европейский Союз также предоставляет гуманитарную помощь и дипломатическую поддержку Украине в ее efforts по защите суверенитета.

В свете продолжающегося конфликта Европейский Союз укрепил свои пограничные контроля и увеличил военное присутствие в восточноевропейских странах, чтобы сдержать потенциальную российскую агрессию. Европейский Союз, как коллектив, также ввел санкции против России, в том числе ограничил доступ к своим финансовым рынкам и запретил торговлю оружием.

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