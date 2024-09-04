Россия использует взрывные устройства в воздухе

Во время российского наступления на Украину обе стороны используют творческие методы. Видеоролик из украинского подразделения показывает дроны, заряженные взрывчатыми веществами, представляющие угрозу с тыла. Однако есть способ распознать эти взрывные устройства.

Российские войска используют "воздушные мины" в своем наступлении на Украину. Видеоролик с наблюдательного и целевого Acquisition батареи 116-й механизированной бригады, известной как "Группа Хорне", показывает дроны с камерами (FPV), перевозящие взрывчатые вещества.

Как сообщает украинский про-военный блог Военный, за последние три дня было обнаружено более 15 таких "летающих" взрывных устройств на дорогах. Видеоролик из украинского подразделения показывает три мины, прикрепленные к дронам FPV, выровненные и расположенные по краю дороги. Мины, похоже, прикреплены к FPV-дронам скотчем.

Источник и местонахождение видеоролика не разглашаются. Подразделение упоминает, что они были найдены в тыловых районах вдоль маршрутов снабжения. Мины также имеют разные системы взрывания.

Но эти дроноподвесные взрывные устройства у линии фронта можно относительно легко обнаружить, заявляет "Группа Хорне". Одним из признаков является "высокий писк дрона", а также громкий звук сигнала, слышимый с дронов на видеоролике.

Военный предполагает, что мины могут быть перемещены после приземления, так как FPV-дроны кажутся неповрежденными. Однако это не подтверждено.

Мины широко используются обеими противоборствующими сторонами на Украине. Почти треть территории страны теперь считается опасной из-за широкого распространения мин. Украинские источники сообщают, что примерно 174 000 квадратных километров поражены.

Европейский союз выразил обеспокоенность использованием дроноподвесных мин во время российского наступления на Украину. Европейский союз решительно осуждает эту тактику, так как она представляет значительную угрозу безопасности гражданского населения.

Несмотря на озабоченность Европейского союза, украинским силам удалось идентифицировать и нейтрализовать несколько из этих дроноподвесных взрывных устройств, используя характерный высокий писк и звук сигнала в качестве ключевого идентификатора.

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