Россия и Украина осуществляют обмен пленными, в которых участвуют более 200 человек, удерживаемых в плену в связи с военными конфликтами.

12:50 Российские военные заявляют о захвате еще одного села на востоке УкраиныНа востоке Украины российские военные заявляют, что взяли под контроль еще один поселок. Министерство обороны Москвы объявило о освобождении Еланного Первого (Еланне Перше на украинском), небольшого городка, расположенного недалеко от стратегически важного города Покровск, который в настоящее время находится под угрозой из-за российского наступления. В последние недели российская армия добилась значительного прогресса в регионе Донецк. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что основной целью российской армии является захват промышленно важного региона Донбасс, в который входит Донецк.

12:21 Медведев угрожает уничтожением Киева "раскаленным пятном"Экс-президент России Дмитрий Медведев предупреждает о полном уничтожении Киева. Хотя у России есть законное основание для применения ядерного оружия из-за продвижения Украины в российский регион Курск, она еще не предприняла таких действий. В ответ на использование Украиной западных дальнобойных ракет Медведев предлагает превратить Киев в "гигантское раскаленное пятно" с помощью современного неядерного российского оружия. Медведев, который является заместителем председателя Совета безопасности России, неоднократно резко выступал против Запада и Украины.

11:50 Интенсивные бои в Курachoве, УкраинаНа востоке Украины сейчас сообщается о напряженных боях, с Курachove в качестве эпицентра. tension among residents is escalating due to the decision on the use of Western long-range weapons. Reporter Kavita Sharma from Dnipro provides updates on the situation.

11:12 Масштабная атака дронов наносит ущерб региону Одесса УкраиныПодробности ночной атаки дронов в регионе Одесса Украины становятся известны. По данным украинских ВВС, Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов, из которых 72 были сбиты. Однако ВВС не сообщают о последствиях атаки. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает о значительном ущербе, с несколькими зданиями в пригороде региональной столицы Одессы, пораженными обломками дронов. Также были повреждены склады в Измаиле, ключевом районе, через который Украина отправляет часть своего зерна. Кроме того, сообщается, что некоторые правительственные здания в Киеве были поражены обломками, хотя не было сообщений о пожарах.

10:31 Столтенберг о встречах до войны: русские показывали ложные карты НАТОГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит о последних дипломатических усилиях перед началом войны в феврале 2022 года, чтобы отговорить Россию от вторжения в Украину. В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Столтенберг упоминает, что на январском заседании Совета НАТО-Россия, которое он возглавлял, Россия потребовала вывода всех НАТОвских войск из восточной части альянса. Это требование было признано неприемлемым, но Столтенберг верил в диалог и пытался провести еще одну встречу. Во время этой встречи два заместителя министров иностранных дел и обороны России представили ошибочные карты, утверждая, что Россия окружена территорией НАТО. Например, на этих картах не было отмечено Данию.

10:03 Вейгольд о соглашении Германия-Литва: Литва видит немецкую боевую бригаду как поддержкуГермания и Литва подписывают соглашение, гарантирующее, что боеготовая немецкая бригада будет размещена в балтийском государстве НАТО. Военный эксперт Томас Вейгольд объясняет фон и значение соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким стремится к сотрудничеству с Москвой, несмотря на обвинения в поставках оружия в УкраинуЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, стремится укрепить сотрудничество с Россией после переговоров с главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее. Согласно северокорейским государственным СМИ, двое обсудили углубление своего стратегического диалога и сотрудничества для защиты своих соответствующих интересов безопасности и региональной и международной ситуации. Однако Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для войны в Украине. Пхеньян отвергает эти обвинения как "бредовые".

08:59 Обсуждение разрешения Украине использовать дальнобойное западное оружие для целей против РоссииВ ближайшее время будет пересмотрено обсуждение того, может ли Украина использовать передовое западное оружие против российских целей. Премьер-министр Великобритании Стармер объявил об этом после встречи с президентом США Байденом, на которой было отложено решение по этому вопросу. Байден и Стармер обсудят это further на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке с более широкой группой людей. Согласно сообщениям британских СМИ, Байден готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией – но не американские ракеты.

08:23 Целанский о плане Трампа: "Выборная риторика – это выборная риторика"Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, неоднократно заявлял, что может закончить конфликт в Украине за один день, но так и не предоставил стратегию. Когда его спросили об этом во время интервью CNN, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не понимает этого. "Я не могу понять это сегодня, потому что мне неизвестны подробности его намерений и последствия", – сказал он. По его словам, в США идет избирательная кампания. "И избирательные обещания – это избирательные обещания", – добавил он. "Иногда они нереалистичны". Тем не менее, Зеленский также сказал, что разговаривал с Трампом два месяца назад, и тот заверил его в поддержке Украины, описав разговор как позитивный.

07:27 ISW: России нужны больше войска в Курске, чтобы оттеснить украинцевРоссия продолжает проводить контрнаступления в Курской области, но Институт изучения войны (ISW) не видит полноценной операции по полному изгнанию украинцев из Курска. Расположенный в Вашингтоне ISW считает, что российские власти в основном полагаются на неопытных и плохо оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярных российских вооруженных сил и других сил безопасности, расположенных на границе, для своих операций. В своей оценке Think Tank предполагает: "Для проведения российской наступательной операции, чтобы вернуть земли, захваченные украинскими силами в Курской области, вероятно, потребуется больше личного состава и ресурсов, чем Россия собрала до сих пор - особенно если большинство уже развернутых подразделений缺乏 боевого опыта."

06:49 Украина под ударом дроновПо данным украинской военной, Россия обстреляла Украину с помощью Shahed-дронов всю ночь. Российские вооруженные силы запустили несколько эскадрилий дронов, согласно украинским ВВС. Были объявлены воздушные тревоги почти во всех регионах страны, например, в Одесской области. Морская пехота заявила, что сбила девять дронов там. Об explosions сообщалось в городе Одессе, но пока не зафиксировано жертв.

06:13 Мюцених предлагает международную дипломатическую группуЛидер фракции СДПГ Рольф Мюцених предложил международную дипломатическую группу для начала мирных переговоров в конфликте на Украине. "На мой взгляд, сейчас подходящее время для западных союзников, чтобы инициировать дипломатическую группу для начала переговоров", - сказал он газете "Рейнская почта". "Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский считают, что сейчас подходящее время для усиления усилий по мирным переговорам, и что Россия должна быть включена в следующую мирную встречу". При ответе на вопрос о возможных членах такой дипломатической группы Мюцених упомянул страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. "В этих странах растет оппозиция российской агрессии", - сказал он. "Поэтому работа дипломатической группы 'могла бы быть многообещающей', и она могла бы служить важным посредником."

05:41 Инсайдер: ЕС рассматривает новый подход к продлению санкций против РоссииДипломаты ЕС якобы изучают три метода продления будущих санкций против России. По словам нескольких инсайдеров, потенциальные решения были представлены европейским дипломатам в пятницу. Это решение является реакцией на замороженные активы Центрального банка России, которые играют важную роль в обеспечении кредитной линии в размере 50 миллиардов долларов от стран G7 для Украины. Эти активы были заморожены с момента вторжения России на Украину.

03:40 Кличко: Обломки дронов попали в здания КиеваМэр Киева Виталий Кличко сообщил через мессенджер Telegram, что обломки дронов попали в городское здание в Оbolonском районе, севернее центра города, утром. Он сказал, что службы экстренной помощи направляются на место. Ранее мэр сообщал, что системы ПВО работают в столице.

01:35 Ким Чен Ын обещает усиленное сотрудничество с ШойгуЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу увеличить сотрудничество. Согласно государственному новостному агентству KCNA, два человека провели "обширный обмен мнениями" и пришли к удовлетворительному соглашению по вопросам, таким как укрепление "партнерства в области обороны для обеспечения общих интересов безопасности" во время визита Шойгу в Пхеньян. Шойгу, который занимал пост министра обороны России до мая, способствовал более тесным связям между Северной Кореей и Россией с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "стратегию победы" Байдену в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече в сентябре с президентом США Джо Байденом, пообещав: "Я представлю ему стратегию победы". Стратегия включает в себя комплекс решений, чтобы обеспечить Украину достаточными силами, чтобы направить конфликт к миру. "Такие войны завоевания можно закончить различными способами: либо вытеснить оккупирующую силу силой, либо через дипломатию", - объяснил Зеленский. Это гарантировало бы настоящую независимость страны. Однако Украина dépend от поддержки США для такой твердой позиции.

11:59 PM Россия переключается на югИнтенсивные боевые действия продолжаются в восточной части страны, согласно ночному обновлению украинской военной, сообщающей о 115 столкновениях. Отчет подчеркивает, что наиболее интенсивная активность происходила в направлении Курахового, где российские силы также были активны вокруг Лыманя и Покровска. Интересно, что Курахов, расположенный южнее Покровска, ранее был основной целью российских атак. В последнее время, однако, России удалось добиться лишь незначительных территориальных приобретений в этом районе. Вместо этого они расширили фронт своих атак на юг, стремясь захватить Хирнык, шахтерский городок возле Курахово.

11:18 PM Зеленский: наступление в Курске приносит облегчениеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинское наступление в российской области Курск достигло своих целей. Он упоминает, что российские силы были остановлены в Харькове и их продвижение в Донецке замедлилось. Кроме того, России не удалось добиться существенных территориальных приобретений в своем контрнаступлении в Курске. Переброска значительных российских военных формирований из Донецка и других регионов в Курск вызвала опасения экспертов. Россия заявляет, что вернула контроль над десятью из сотни деревень, которые они занимали.

22:46 "Запад проявляет робость" - прямое обвинение Зеленского в адрес союзниковПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в проявлении "боязни" при обсуждении помощи Украине в отражении российских ракет. "Если союзники могут коллективно противодействовать ракетам и дронам на Ближнем Востоке, почему не принято подобное решение о совместной борьбе с российскими ракетами и иранскими Shahed в небе над Украиной?" - вопрошал Зеленский на конференции в Киеве. Он отметил, что подобная нерешительность "стыдна для демократического мира", так как ракеты и дроны продолжают угрожать соседним территориям.

22:30 Россия использует более 8000 иранских дроновПо данным киевского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет официальных заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила правительство Ирана в поставках беспилотников-камикадзе России осенью 2022 года.

21:43 США избегают обсуждения одобрения дальнобойного оружия для УкраиныВ Вашингтоне проходят переговоры между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом США Джо Байденом. Ходит слух о возможных решениях по вопросу одобрения дальнобойного оружия для Украины. По данным британских источников из "Гардиан", Украине дано разрешение на проведение атак с помощью ракет "Громовая тень". Однако сегодня на встрече между партнерами не будет объявлено ничего по этому вопросу. "Я не ожидаю объявления сегодня об использовании дальнобойного оружия внутри России - абсолютно не от США", - сказал Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета безопасности. Он лишь намекает на продолжение дискуссий с Великобританией, Францией и другими союзниками о поставках "подходящих возможностей" Украине. Он не дает никаких определенных заявлений о каких-либо потенциальных официальных изменениях. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем объявить в определенный момент времени".

После этих военных операций есть опасения по поводу дальнейшей эскалации.

В свете продолжающихся военных операций России прозвучали призывы к международному вмешательству для деэскалации ситуации.

