Россия готовится к судебному разбирательству по делу о взрыве трубопровода "Северный поток"

14:26 Представитель НАТО: Операция в Курске ставит Путина в трудное положениеВоенный комитет НАТО, адмирал Роберт Бауэр, считает, что украинская операция в российском Курске ставит президента Владимира Путина в затруднительное положение. Впервые с 1941 года внешняя сила проникла на российскую территорию, заявил Бауэр в интервью «Интерфаксу-Украина». Это представляет собой стратегический вызов для России и создает operationalные проблемы, так как линии снабжения проходят через Курск. На стратегическом уровне Киев создает стратегическую проблему для Москвы. "Если Путин претендует на защиту родины, он терпит неудачу, если Украина сейчас занимает российскую территорию".

13:44 Украина: Количество жертв в Сумах возросло до 9, 11 раненоПо данным Украины, число жертв двойного drone-атаки враждебных сил в Сумах возросло до 9, число раненых составляет 11. 113 пациентов были эвакуированы из взорванной больницы. Утром российский удар нанес один смертельный удар и повредил крышу клиники. Началась эвакуация пациентов и персонала. На место прибыли службы экстренной помощи и полиция. Одновременно Россия запустила еще один воздушный удар. Президент Украины Зеленский отреагировал в Twitter, когда было еще 8 смертельных исходов.

12:56 Блинкен: США изучают стратегию победы ЗеленскогоГоссекретарь США Antony Blinken заявил, что администрация США изучает "стратегию победы" Украины, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским президенту США Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. Среди прочего, Зеленский вновь запросил у Байдена разрешение на использование западного оружия для дальних атак на российские военные цели. Блинкен теперь заявил, согласно сообщению Голос Америки, что власти и партнеры Украины в настоящее время изучают детали стратегии и рассмотрят "дополнительные меры", если это будет необходимо, чтобы помочь украинцам достичь победы. Госсекретарь выступает за более жесткую позицию по украинскому конфликту в Белом доме, которую не реализует президент.

12:25 Лондон: 2013 атак на медицинские учреждения в Украине с начала войныМинистерство обороны Великобритании зафиксировало 2013 атак на украинские медицинские учреждения со времени вторжения России в соседнюю страну в феврале 2022 года. Медицинский персонал был атакован 235 раз. Только в июле прошлого года российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. С начала войны нападения Москвы на систему здравоохранения унесли жизни 176 человек, согласно данным министерства.

11:48 Украина: поиски выживших после атаки на полицейский участокЧисло жертв российской атаки на полицейский участок в украинском городе Кривой Рог возросло до 4. Под завалами, по данным министерства внутренних дел Украины, находится полицейский, и продолжаются поиски выживших. Атака на Кривой Рог стала второй атакой на украинскую полицию за два дня.

10:58 Военный эксперт: российское контрнаступление в Курске набирает оборотыАвстралийский военный аналитик Мик Райан сообщает, что российское контрнаступление в Курске набирает силу. В августе украинские силы пересекли границу в российский регион Курск и захватили территорию. Сначала застигнутые врасплох, российские войска теперь оказывают сопротивление и медленно отвоевывают территорию, согласно Райану. Украинское проникновение западнее российского контрнаступления, возможно, ослабило безопасность фланга России и отрезало сотни российских солдат. Райан ссылается на данные Института изучения войны (ISW) в США.

10:30 ВВС Украины: отражено 69 атак дроновУкраинские ВВС сообщают, что российская армия направила 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины прошлой ночью. Украина смогла перехватить 69 дронов и 2 ракеты. Число жертв российского удара дроном по больнице в области Сумы возросло до 7.

09:52 Зеленский прервал речь ТрампаПосле пятилетнего перерыва возобновились переговоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп недавно критиковал американскую помощь Украине.

09:39 ISW: несколько частых дальних атак могли бы изменить ход войныЭксперты Института изучения войны (ISW) считают, что даже несколько успешных дальних украинских атак могли бы существенно изменить ход войны. "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западную дискуссию о том, должна ли Украина использовать западное оружие для дальних ударов по российским военным объектам", - заявляет ISW, выражая серьезную озабоченность тем, что такие атаки могли бы оказать существенное operationalное давление на российское наступление. США по-прежнему отказывают Украине в разрешении на дальние атаки на российскую территорию.

09:18 Генеральный штаб Украины: потери России достигли 650 640Российская армия понесла еще 1470 потерь за последние 24 часа, согласно данным украинского генерального штаба, добавив к общему числу 650 640 с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад. За последние 24 часа Россия также потеряла 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:21 Золотшмидт предупреждает о опасности Балтийского моря от экспорта российской нефтиПосле обвинений Гринписа в перевозке российской нефти через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Золотшмидт выразил обеспокоенность угрозой танкеров для балтийского побережья. Политик от партии "Зеленых" заявил, что российские власти открыто игнорируют нефтяное эмбарго, введенное из-за российского вторжения на Украину. Этот конфликт представляет риски для уже уязвимых морей. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании ветхих судов для обхода санкций ЕС из-за конфликта. "Возможность нефтяного разлива возрастает", - предупреждает Золотшмидт. "Эта нефть в основном окажется на наших берегах, от Фемерна до Экернфёрде".

07:52 Украинцы упорно сражаются против интенсивных атак в ПокровскеУкраинские и российские солдаты продолжают интенсивно сражаться на востоке Украины. Покровск и его окрестности остаются в эпицентре боев вчерашнего дня, где российские силы уже несколько месяцев осаждают район. В вечернем брифинге Генеральный штаб в Киеве сообщил, что за день было отбито 19 российских атак на украинские оборонительные линии. "Украинские защитники стоят твердо", - объявил он. Российские войска пытаются окружить город со всех сторон и укрепить свои позиции против украинских контратак. Также вспыхнули ожесточенные бои в районе Курахового. Согласно украинским источникам, за день было отбито около 17 российских наступлений. Подробности боев нельзя независимо подтвердить.

07:41 Зеленский находит визит в США полезнымУкраинский президент Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия во время своего визита в США. Однако он считает свою поездку полезной. "Каждая беседа прошла по плану", - заявил он в видеообращении на платформе X. Украинское мирное соглашение было представлено в Соединенных Штатах. "Теперь нашим командам предстоит работать над реализацией каждой меры и каждого решения", - добавил он. В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его заместителем Камалой Харрис, демократическим кандидатом в президенты, чтобы лоббировать продолжение поддержки Украины в ее борьбе против России. Он также принял участие в встрече с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Трамп повторил, что если он выиграет выборы, конфликт быстро закончится.

06:56 Катар ведет переговоры о возвращении здоровых детейДевять детей, недавно спасенных из российского конфликта, являются частью тысяч украинских детей, похищенных, согласно украинским властям. (См. запись от 02:18) Многие из них лишились одного или обоих родителей из-за конфликта и были помещены к своим бабушкам и дедушкам, сообщает Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека. Власти Катара ведут переговоры о возвращении дополнительных детей. Им был предоставлен список из 751 ребенка, чья документация уже готова, объяснил Любинец. Согласно украинским властям, с начала войны примерно 20 000 детей были незаконно увезены в Россию, и пока только несколько сотен были возвращены к своим семьям.

06:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленностиГоссекретарь США Antony Blinken выразил американские опасения по поводу поддержки Китая российской военной промышленности китайскому министру иностранных дел Ван И. "Если Пекин заявляет, что хочет мира и конца конфликта, но позволяет своим компаниям помогать Путину продолжать свою агрессию, это противоречит", - заявил Блинкен на пресс-конференции. Ван утверждал, что позиция Китая по украинскому конфликту всегда подчеркивала важность мира через диалог, согласно заявлению китайского министерства иностранных дел.

05:31 Украинские силы, похоже, уничтожили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дронаУкраинские силы, похоже, уничтожили двух российских солдат на водном мотоцикле с помощью дрона, сообщает проукраинский портал Defense Express. Российские солдаты плавали по Днепру. Видео, загруженное активистом Сергеем Стерненко, показывает, как дрон, вооруженный взрывным устройством, попадает в водный мотоцикл.

04:10 Медиазона: Примерно 71 001 российский солдат убит в УкраинеНезависимое российское новостное портал Медиазона сообщает, что примерно 71 001 российский солдат погиб в Украине. С середины сентября около 1970 солдат погибли в конфликте. Медиазона заявляет, что реальные числа, скорее всего, выше, поскольку их проверенная информация поступает из общедоступных источников, таких как некрологи, сообщения в социальных сетях от родственников, региональные СМИ и уведомления от местных властей.

02:18 Девять детей, вынужденных остаться в России, вернулись в УкраинуДевять детей, вынужденных покинуть Украину во время конфликта, вернулись на родину. Они вернулись в Украину в пятницу с помощью Катара в качестве посредника, заявил Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека. Он написал в Telegram, что дети в возрасте от 13 до 17 лет, и в операции был задействован 20-летний мужчина. Возвращение было частью стратегии и было организовано через государство Персидского залива Катар. Информация изначально не была независимо проверена. Их забрали у родителей или опекунов оккупанты и они родом из регионов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск, написал Любинец далее.

00:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию символизирует Третью мировую войну"

В Белоруссии, признанной ранее советской республикой, президент Александр Лукашенко утверждает, что НАТО имеет намерения атаковать его страну и гневается из-за ядерной ответки. Лукашенко, беседуя со студентами в Минске, заявил через государственное новостное агентство Белта: "Любое нападение на Белоруссию запустит Третью мировую войну". Если такое нападение произойдет, tanto Белоруссия, как и ее союзник Россия, применит ядерное оружие. Лукашенко благодарит лидера Кремля Владимира Путина за недавние изменения в ядерной политике России и подчеркивает схемы НАТО по нападению на Белоруссию. Лукашенко обвиняет членов НАТО, в частности американцев и поляков, в том, что они размещают себя вдоль границы, особенно на польской стороне, и утверждает, что польский лидер с нетерпением ждет вторжения. Белоруссия не обладает ядерными возможностями как суверенное государство; однако тактические ядерные боеголовки России были размещены на территории Белоруссии с конца 2023 года.

Бывшие командиры и эксперты призывают Байдена к решительным действиям против России

Группа бывших военных официальных лиц и экспертов направила открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая к решительным действиям для прекращения конфликта в пользу Украины и противодействия потенциальным угрозам со стороны Китая. Среди подписантов - бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО немецкий генерал-майор Герхард-Хенрих Хagemann. Они призывают Байдена к действиям против России, внимательно следя за Китаем, что включает в себя снятие ограничений на использование западного оружия против России для ударов по "военным и логистическим целям" на российской территории. Они также выступают за поставку 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров Stryker в Украину, а также введение всеобъемлющего эмбарго на поставки оружия и технологий в отношении России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Также предлагается расширить зону НАТО за пределы трансатлантического побережья, пригласив страны, такие как Япония, Австралия, Южная Корея, Филиппины и Аргентина, к вступлению.**

Российские спецслужбы расследуют иностранных журналистов в связи с Курском

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России расследует три международных журналиста: Кэтрин Дисс из австралийской ABC News, Флетчер Йонг из римского RAI и румынский репортер Мирча Барбу из ABC News за сообщениями о территориях под украинским контролем в российском регионе Курск. Якобы, они обвиняются в незаконном пересечении российской границы. В результате они могут получить до пяти лет тюремного заключения, хотя ни один из журналистов в настоящее время не находится в России. Международные СМИ, такие как Deutsche Welle, CNN и Rai, сообщали с территорий под украинским контролем в Курске.**

Белый дом отвергает республиканские обвинения против Зеленского

Белый дом отвергает утверждения республиканцев о том, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил американские избирательные законы, посетив munitions factory. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер считает обвинения "политическим трюком" и призывает республиканцев отказаться от этой линии расследования. Зеленский посетил завод в Пенсильвании, отвечающий на срочный спрос Украины на 155-мм артиллерийские снаряды во время своего турне по США. В туре также участвовали несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. После этого республиканцы начали расследование, а спикер Палаты представителей направил Зеленскому письмо с требованием об увольнении украинского посла в США.**

Страны выражают озабоченность по поводу ядерной угрозы России

Китай, Бразилия и другие международные организации выразили озабоченность по поводу намерений применить или угрожать ядерным оружием против Украины. Заявление подчеркивает "отказ от использования или угрозы применения оружия массового поражения, в частности ядерного, химического и биологического оружия". Двенадцать стран выразили обеспокоенность по поводу потенциального "усиления" в Украине, подчеркивая, что "гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные и энергетические объекты, не должны быть целью военных операций".

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