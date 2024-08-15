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Россия эвакуирует еще один круг в Курской области

Украина подчеркивает соблюдение международного гуманитарного права в своей наземной операции в России. Власти в регионе Курск все чаще организуют эвакуации.

 and  Alex Stellmacher
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Украина намерена, согласно президенту Владимиру Зеленскому, заставить Россию почувствовать войну...
Украина намерена, согласно президенту Владимиру Зеленскому, заставить Россию почувствовать войну своей контратакой.

- Россия эвакуирует еще один круг в Курской области

В российском регионе Курск, частично контролируемом украинскими войсками, власти приказали эвакуировать еще один район. Жителей Глушковского района, расположенного примерно в 10 километрах от украинской границы, эвакуируют, как объявил губернатор Алексей Смирнов. До начала российского вторжения на Украину в районе было зарегистрировано более 17 500 человек. Смирнов сообщил об еще одной воздушной тревоге в Курской области утром из-за возможных ракетных ударов со стороны Украины.

"Уважаемые соотечественники, я прошу вас понять сложившуюся ситуацию и следовать всем рекомендациям сил безопасности и местных властей", - сказал Смирнов. Глушковский район находится примерно в 150 километрах от областного центра Курска. Смирнов призвал жителей других районов с воздушной тревогой укрываться в бомбоубежищах или безоконных помещениях.

На данный момент эвакуировано более 120 000 человек. Россия объявила свои приграничные регионы Курск, Белгород и Брянск зонами антитеррористической операции, что также включает больше персонала и ресурсов от военной силы. В Белгородской области Москва объявила режим ЧС, как и в Курской области ранее.

Зеленский: войска Киева соблюдают гуманитарное право

Согласно сообщениям российских военных блогеров, в некоторых частях Курской области идут тяжелые бои между Москвой и войсками Киева. 6 августа Украина начала наземную операцию на территории России, первое такое наступление в рамках своей обороны против российского вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что солдаты Киева на территории России будут придерживаться международного гуманитарного права.

Киев также сообщал о прогрессе в наступлении накануне, но эти утверждения нельзя независимо проверить. Согласно сообщениям российской военной, на территорию вошли около 12 000 украинских солдат, в том числе наемников. Киев не подтвердил это. Украина стремится увеличить давление на своего военного противника Россию, чтобы прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. В свою очередь, российские войска в украинском регионе Донецк сообщили о захвате еще нескольких поселений.

Эвакуация Глушковского района связана с большим населением, более 17 500 человек, проживающих в районе до вторжения. В контексте эвакуации важно, чтобы жители находили безопасные места в своих домах, такие как безоконные комнаты или бомбоубежища, если они получают уведомления о воздушной тревоге. [Район: Глушковский район] [Ключевые слова: эвакуация, население, безопасные места, уведомления о воздушной тревоге]

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