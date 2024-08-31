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ЭкономикаНовостиТранспорт и телекоммуникации

Роскошные варианты сидений в Swiss Airlines считаются чрезмерно тяжелыми

Люкс насильно достигнут, но громоздкие премиальные кресла в швейцарских авиалиниях нарушают равновесие самолета. Авиакомпания рассматривает возможность добавления противовесов как решение.

 and  Elizabeth Wells
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PSO Lufthansы предлагает вводить листовки для самолета
PSO Lufthansы предлагает вводить листовки для самолета

- Роскошные варианты сидений в Swiss Airlines считаются чрезмерно тяжелыми

В будущем компания Swiss, дочернее предприятие Lufthansa, планирует представить новые кресла первого класса с 2025 года. Однако эти прочные кресла могут создать проблему баланса для некоторых самолетов. Чтобы исправить это, будут установлены свинцовые пластины для корректировки центра тяжести.

По словам представителя Swiss, Мике Фюхльрот, растет спрос на конфиденциальность в салонах первого и бизнес-класса. Это приводит к более тяжелым креслам в первом и бизнес-классе, в то время как кресла в экономическом классе становятся легче. Этот сдвиг в распределении веса влияет на центр тяжести самолета. Свинцовые пластины будут использоваться для восстановления баланса, в частности, на самолетах Airbus A333. Первоначальный отчет был опубликован в газетах под названием "CH Media".

При заказе кресел указывается примерный вес, который затем уточняется после установки всех компонентов, сообщила Фюхльрот.

Дополнительный вес, как правило, приводит к более высокому расходу топлива в самолетах. Это тонкая задача - балансировать требования клиентов, экономическую целесообразность и экологическую устойчивость, заявила представитель. Swiss планирует предложить роскошные люксы в первом классе для дальних перелетов в будущем, обеспечивая абсолютную конфиденциальность пассажиров.

В вопросе более тяжелых кресел первого класса Фюхльрот упомянула, что Swiss исследует варианты в области транспорта и телекоммуникаций, потенциально используя передовые технологии для снижения веса при сохранении комфорта. Кроме того, она упомянула необходимость всестороннего пересмотра конструкции самолета для адаптации к этим изменениям в области транспорта и телекоммуникаций.

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