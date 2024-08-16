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Романтическая связь между Дэвидом Джексоном и Лизой Мишке

Дуэт холостяков Дэвид Джексон и Лиза Мяш заедно разошлись. Сообщается, что Джексон принял решение расстаться по телефону со своей прежней пассией.

 and  Lauren Adams
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- Романтическая связь между Дэвидом Джексоном и Лизой Мишке

Романтическое союзе бывшего "Холостяка" Дэвида Джексона (34) и участницы "Холостяка" Лизы Мейшок (33) подошел к концу. Джексон поделился этой трогательной новостью в удаленной публикации в Instagram. Как сообщает Bild со ссылкой на историю в Instagram Мейшок, расставание было инициировано Джексоном и проведено по телефону, что было особенно тяжело для нее. "Я просто чувствовала, что не достаточно ценная", - якобы сказала она.

В публикации в Instagram Мейшок также намекнула на длившиеся проблемы в отношениях. Она пыталась поговорить о "некоторых событиях, которые не были благоприятными для меня", с конца июня, но эти разговоры так и не состоялись. Вместо этого Джексон позвонил ей в прошлую среду, чтобы закончить отношения.

Мейшок пошла ва-банк: Неожиданная поездка в Дубай для последнего разговора

Этот шаг был сложным, учитывая, что несмотря на в основном удаленные отношения, они оба находились в Германии в данный момент. Отсутствие личного общения не устраивало Мейшок, и она решила сделать драматический ход: "Я даже летела в Дубай и зашла к нему. Мы поговорили". Однако эта поездка не изменила ход расставания.

Мейшок удалила свою историю в Instagram, заявив, что "многие люди уже распространяют неточности". Она заявила, что больше не будет комментировать этот вопрос. Джексон еще не прокомментировал расставание. В своей текущей истории в Instagram он продвигает книги по саморазвитию и занимается спортом.

Отношения Джексона и Мейшок также поразили зрителей шоу RTL 2023 года. Несмотря на то, что Мейшок не получила финальную розу от Холостяка, они объявили о своем союзе на "Большой встрече" после шоу.

Несмотря на попытку спасти отношения во время неожиданной поездки в Дубай, расставание Дэвида Джексона и Лизы Мейшок стало значительным поворотом в их когда-то расцветающих отношениях. Вперед, оба Individuals сконцентрированы на личностном росте, Мейшок фокусируется на установлении границ, а Джексон продвигает книги по саморазвитию и фитнес.

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