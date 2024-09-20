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"Ролф Вольфсхолм, известный как "Ле Вулф", скончался"

 and  John Stellmacher
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Велоспорт с неотступной атакующей тактикой: Рольф Вольфшохль
Велоспорт с неотступной атакующей тактикой: Рольф Вольфшохль

"Ролф Вольфсхолм, известный как "Ле Вулф", скончался"

Рольф Вольфшохль был уважаемой фигурой в Германии и любим во Франции. В возрасте 85 лет он трагически ушел из жизни, положив конец эпохе последнего немецкого велогонщика из процветающих шестидесятых. Он носил желтую майку и другие награды во время Тур де Франс.

Этот скромный и тихий человек как-то сказал: "Мне нужны только мой велосипед и работа для ума". В соответствии со своим характером, Вольфшохль ушел тихо. Известный как "Ле Лоп" французам, которые любили его даже больше, чем немцы, он скончался в среду.

Уход Вольфшохля означает уход велогонщика, выигравшего Вуэльта Испании и Париж-Ницца, трехкратного чемпиона мира по кросс-кантри, но более известного своими вторыми местами, когда удача была не на его стороне. После Руди Альтига и Карла-Хайнца Кунде, ушедших в 2016 и 2018 годах соответственно, и Хеннеса Юнкermann в 2022 году, их наследие живет только в книгах и старых архивных записях.

"Укус, Борец, Атакующий"

"Он был конкурентом, борцом, атакующим; просто гонщиком, переполненным страстью. Французы обожали такого 'энтузиаста', который не колебался бросаться на все вызовы", - написал Клаус Ангерманн в "Мечте о желтой майке". Вольфшохль олицетворял этот дух. Однако его карьера была короткой.

В 1968 году Вольфшохль носил желтую майку в течение двух дней даже после аварии и долгого ожидания новой велосипеда. В конечном итоге он финишировал шестым, что было его самым успешным участием в Тур де Франс среди девяти попыток. Вольфшохль выступал за французские команды вместе с легендами, такими как Раймонд Пулидор и Жак Анкетин, с 1960 по 1971 год. Французы полюбили Вольфшохля, возможно, именно потому, что он часто упускал большие победы, например, второе место на Милан-Сан-Ремо или Liège-Bastogne-Liège.

Жизнь Вольфшохля имела свою тень

Любовь вернулась к Вольфшохлю. "Спокойствие французов всегда восхищало меня, я испытываю нежность к Франции", - сказал он, как рейнландец, он чувствовал "в себе немного этой ментальности". Если бы он не был женат в Германии, он, возможно, переехал бы в Прованс.

Однако жизнь Вольфшохля была омрачена темными эпизодами. Его постиг запрет на допинг в 1968 году - в другое время это была четырехнедельная дисквалификация. И жизнь после его профессиональной спортивной карьеры тоже не была к нему благосклонна. Его сын Рольф-Дитер, также велогонщик, серьезно травмировался на немецких чемпионатах в 1984 году, что привело к параличу с шеи вниз. Он скончался в 2011 году в возрасте 51 года. Вольфшохль также рано потерял свою дочь.

Здоровье, которое позволяло ему ездить на велосипеде 30 километров из Бергишской земли в свой коленский велосипедный магазин даже в позднем семидесятилетии, в последнее время не было лучшим. "Я сделаю что-то грандиозное, когда мне будет 100 лет", - сказал он. К сожалению, золотой поколение объединяется рано.

Несмотря на борьбу с допингом и личные трагедии, любовь Рольфа Вольфшохля к спорту, в частности к велоспорту, оставалась неизменной. Он часто ездил на велосипеде в свой велосипедный магазин даже в поздние годы, демонстрируя свою неугасающую страсть к спорту.

Вклад Вольфшохля в спорт выходит за рамки его велосипедной карьеры. Он вдохновил будущие поколения и стал любимой фигурой tanto в Германии, как и во Франции, в частности, благодаря участию в многочисленных престижных спортивных событиях.

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