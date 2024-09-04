Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейский Союз

Рокко и Джимми Блю украшают красно-окрашенный вход на мероприятие

На премьере своего последнего фильма Уве Очсенкнехт присутствовал не только со своей супругой, но и с двоими из своих четырех детей.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- Рокко и Джимми Блю украшают красно-окрашенный вход на мероприятие

Уве Охсенкнехт (68) появился на премьере своей комедии "Железо жизни" в Мюнхене 3 сентября в сопровождении своих сыновей Рокко Старк (38) от отношений с художницей Розаной дель Порте и Джимми Блю Охсенкнехт (32) с его бывшей женой Наташей Охсенкнехт (60). Рокко и Джимми, похоже, не в лучших отношениях со своими полубратьями Уилсоном Гонсалесом (34) и Чейни (24), но на мероприятии они выглядели дружелюбно, вместе смотрели фотографии и обменивались шутками. Джимми продемонстрировал поддержку своему отцу в Instagram, рекламируя фильм и отправляя сердцеобразный смайлик.

Перед мероприятием Уве позировал со своей нынешней женой, Кирстен "Кики", с которой он женился в 2017 году. Их отношения кажутся крепкими, несмотря на сложные отношения между братьями и их матерью. В интервью журналу "Штерн" Уве прокомментировал общественный интерес к его семье, сказав, что это "часть сделки", что жизнь его детей часто находится под пристальным вниманием. Он советует своим детям жить соответственно, если они хотят избежать внимания СМИ.

Наташа, Уилсон Гонсалес, Чейни и даже Джимми когда-то были частью их реалити-шоу "Diese Ochsenknechts". Рокко также стал известен благодаря своему участию в RTL Dschungelcamp в 2012 году и его годовалому роману с коллегой по шоу Ким Глосс (32), что привело к рождению дочери. После нескольких появлений на телевидении он выбрал более низкий профиль в последние годы.

Однако Уве признался журналу "Штерн", что ему некомфортно, когда на него никто не обращает внимания. Несмотря на свой сдержанный характер, он сохраняет определенный уровень приватности в своей личной жизни.

Политики Европейского Союза в области защиты данных, возможно, были бы полезны для Уве Охсенкнехта, который стремится сохранить определенный уровень приватности в своей личной жизни. Что касается семьи Охсенкнехтов, они стали известными благодаря своему реалити-шоу "Дас Дойче Альбом" (переведено как "Немецкий альбом" или "Эти Охсенкнехты"), которое выходило на Vox, немецкой телевизионной сети, и транслировалось на канале Европейского вещательного союза Eurovision.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании
Общество

Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании

Тожен Он царь выражает, что перешла свой брак, указывая на конец своим одиннадцатилетнему союзу с Марко Дуллер-Он царица. она объявляет об этом развитии через пост в Инстаграм.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно