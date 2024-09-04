- Рокко и Джимми Блю украшают красно-окрашенный вход на мероприятие

Уве Охсенкнехт (68) появился на премьере своей комедии "Железо жизни" в Мюнхене 3 сентября в сопровождении своих сыновей Рокко Старк (38) от отношений с художницей Розаной дель Порте и Джимми Блю Охсенкнехт (32) с его бывшей женой Наташей Охсенкнехт (60). Рокко и Джимми, похоже, не в лучших отношениях со своими полубратьями Уилсоном Гонсалесом (34) и Чейни (24), но на мероприятии они выглядели дружелюбно, вместе смотрели фотографии и обменивались шутками. Джимми продемонстрировал поддержку своему отцу в Instagram, рекламируя фильм и отправляя сердцеобразный смайлик.

Перед мероприятием Уве позировал со своей нынешней женой, Кирстен "Кики", с которой он женился в 2017 году. Их отношения кажутся крепкими, несмотря на сложные отношения между братьями и их матерью. В интервью журналу "Штерн" Уве прокомментировал общественный интерес к его семье, сказав, что это "часть сделки", что жизнь его детей часто находится под пристальным вниманием. Он советует своим детям жить соответственно, если они хотят избежать внимания СМИ.

Наташа, Уилсон Гонсалес, Чейни и даже Джимми когда-то были частью их реалити-шоу "Diese Ochsenknechts". Рокко также стал известен благодаря своему участию в RTL Dschungelcamp в 2012 году и его годовалому роману с коллегой по шоу Ким Глосс (32), что привело к рождению дочери. После нескольких появлений на телевидении он выбрал более низкий профиль в последние годы.

Однако Уве признался журналу "Штерн", что ему некомфортно, когда на него никто не обращает внимания. Несмотря на свой сдержанный характер, он сохраняет определенный уровень приватности в своей личной жизни.

Политики Европейского Союза в области защиты данных, возможно, были бы полезны для Уве Охсенкнехта, который стремится сохранить определенный уровень приватности в своей личной жизни. Что касается семьи Охсенкнехтов, они стали известными благодаря своему реалити-шоу "Дас Дойче Альбом" (переведено как "Немецкий альбом" или "Эти Охсенкнехты"), которое выходило на Vox, немецкой телевизионной сети, и транслировалось на канале Европейского вещательного союза Eurovision.

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