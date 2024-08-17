Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

Роглик выдерживает агонию, прежнее благородство и драгоценный камень.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Роглик выдерживает агонию, прежнее благородство и драгоценный камень.

После трудного старта на Тур де Франс пришло время нового испытания: Примож Роглич, лидер Red Bull-Bora-hansgrohe, стремится к рекорду на "своей" Вуэльте. Однако и другие сильные команды присоединяются к гонке за вызовом.

Роглич, кажется, снова в своей стихии. "Я люблю это место, это замечательно", - сказал он перед началом Вуэльты Испании в Лиссабоне. В основном, он имел в виду очаровательную старую часть Лиссабона, но, возможно, также свою любовь к этой гонке. Трехнедельное путешествие по горам Испании, которое Роглич выигрывал трижды.

Более чем за месяц после драматического ухода с Тур де Франс, где Роглич, капитан Red Bull-Bora-hansgrohe, потерпел несколько аварий и в итоге его миссия по ношению желтой майки провалилась, он снова готов бороться за общую победу. Несмотря на продолжающиеся проблемы с последствиями перелома позвонка, в 34 года.

"Я все еще чувствую это, особенно в спине", - признался Роглич. "Это немного лучше каждую неделю, но такие вещи требуют времени". Так что Роглич не ставит конкретной цели на Вуэльту. Он просто ждет возможности принять в ней участие - "мы должны быть реалистами".

Однако у Red Bull явно амбициозные планы на гонку, как об этом сказал спортивный директор Рольф Альдаг: "Мы выбрали восемь райдеров, с которыми не будем сдаваться, а будем агрессивно бороться за титул чемпиона в общем зачете". С четвертой победой Роглич может сравняться с испанским рекордом, установленным Роберто Эрресом.

Несмотря на то, что Роглич считает, что "становится лучше каждый день", его форма все еще вызывает сомнения, о чем беспокоится и Альдаг. Тем не менее, Red Bull выставила сильную команду на 79-ю Вуэльту. Наряду с Рогличем, Александр Вlassow, который был вынужден выйти из Тур де Франс после тяжелой аварии, и Даниэль Фелипе Мартинес, занявший второе место на Джиро, два немца также участвуют: Нико Денц и бывший биатлонист Флориан Липовиц.

Вуэльта начинается в Лиссабоне в субботу с индивидуальной гонки на время. Основные игроки отсутствуют, так как победитель Джиро и Тура Тадей Погаčar, серебряный призер Тура Йонас Вингегор и двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенпоэль решили не участвовать в гонке. Рогличу, скорее всего, придется столкнуться со своим главным соперником из числа вторых номеров.

Особое внимание заслуживает команда UAE. С Марком Солером, Жоао Алмейда, Адамом Йейтсом и талантливым новичком Исааком дель Торо команда все еще имеет потенциал, даже без Погачара. Visma-Lease a bike, которая имела всех трех призовых финишеров прошлого года, отправляет в гонку как общего лидера Ута ван Арта, так и прошлогоднего чемпиона Сеппа Куса.

Это может стать противостоянием между Рогличем и его бывшим помощником? Возможно, и для словенца это было бы "интересным вызовом", как он подчеркнул: "Даже если это немного странно после стольких лет езды вместе". В любом случае, общий пробег в 3304,6 километра от Лиссабона до Мадрида станет серьезным испытанием. Не менее девяти из 21 этапов заканчиваются подъемом. Самый высокий этап - 20-й, включающий два подъема третьей категории, два второй категории и три первой, перед тем, как Вуэльта завершится индивидуальной гонкой на время.

Амбиции Роглича выходят за рамки наслаждения очарованием Лиссабона; он стремится выиграть титул Вуэльты Испании в четвертый раз, сравнявшись с испанским рекордом Роберто Эрреса. Спортивный директор Red Bull Рольф Альдаг заявляет о конкурентоспособном подходе, стремясь агрессивно бороться за титул чемпиона в общем зачете со своими избранными райдерами.

Интенсивная борьба продолжается с возможными противостояниями, таким как потенциальный вызов Рогличу от его бывшего союзника из команды UAE, добавляя интересный элемент в гонку.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Ламин Ямаль вызвал резонанс на Евро-2024. Некоторое время спустя его отца атаковали ножом.
Спорт

Лицо, находящееся под стражей в У-Холде после нападения на отца Ламина Ямала.

После волнений, вызванных инцидентом со попыткой убийства отца звезды ФК Барселоны Ламин Ямала, судья якобы приказал арестовать одного из четырех подозреваемых.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Мерко Ройс выразил заинтересованность в переходе в американские футбольные команды.
Спорт

Ввел собственную инициативу обмена в США через Reus.

Ввел собственную инициативу обмена в США через Reus. В Дортмунде у Мако Реуса не осталось перспектив, поэтому он был вынужден сменить команду, чтобы продолжить свой футбольный путь. Это привело его и его семью в США. Теперь он является частью Лос-Анджелес Гэлакси, как сообщил генеральный менеджер клуба, Уилл Кунц. Переход Мако

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно