Роглик выдерживает агонию, прежнее благородство и драгоценный камень.

После трудного старта на Тур де Франс пришло время нового испытания: Примож Роглич, лидер Red Bull-Bora-hansgrohe, стремится к рекорду на "своей" Вуэльте. Однако и другие сильные команды присоединяются к гонке за вызовом.

Роглич, кажется, снова в своей стихии. "Я люблю это место, это замечательно", - сказал он перед началом Вуэльты Испании в Лиссабоне. В основном, он имел в виду очаровательную старую часть Лиссабона, но, возможно, также свою любовь к этой гонке. Трехнедельное путешествие по горам Испании, которое Роглич выигрывал трижды.

Более чем за месяц после драматического ухода с Тур де Франс, где Роглич, капитан Red Bull-Bora-hansgrohe, потерпел несколько аварий и в итоге его миссия по ношению желтой майки провалилась, он снова готов бороться за общую победу. Несмотря на продолжающиеся проблемы с последствиями перелома позвонка, в 34 года.

"Я все еще чувствую это, особенно в спине", - признался Роглич. "Это немного лучше каждую неделю, но такие вещи требуют времени". Так что Роглич не ставит конкретной цели на Вуэльту. Он просто ждет возможности принять в ней участие - "мы должны быть реалистами".

Однако у Red Bull явно амбициозные планы на гонку, как об этом сказал спортивный директор Рольф Альдаг: "Мы выбрали восемь райдеров, с которыми не будем сдаваться, а будем агрессивно бороться за титул чемпиона в общем зачете". С четвертой победой Роглич может сравняться с испанским рекордом, установленным Роберто Эрресом.

Несмотря на то, что Роглич считает, что "становится лучше каждый день", его форма все еще вызывает сомнения, о чем беспокоится и Альдаг. Тем не менее, Red Bull выставила сильную команду на 79-ю Вуэльту. Наряду с Рогличем, Александр Вlassow, который был вынужден выйти из Тур де Франс после тяжелой аварии, и Даниэль Фелипе Мартинес, занявший второе место на Джиро, два немца также участвуют: Нико Денц и бывший биатлонист Флориан Липовиц.

Вуэльта начинается в Лиссабоне в субботу с индивидуальной гонки на время. Основные игроки отсутствуют, так как победитель Джиро и Тура Тадей Погаčar, серебряный призер Тура Йонас Вингегор и двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенпоэль решили не участвовать в гонке. Рогличу, скорее всего, придется столкнуться со своим главным соперником из числа вторых номеров.

Особое внимание заслуживает команда UAE. С Марком Солером, Жоао Алмейда, Адамом Йейтсом и талантливым новичком Исааком дель Торо команда все еще имеет потенциал, даже без Погачара. Visma-Lease a bike, которая имела всех трех призовых финишеров прошлого года, отправляет в гонку как общего лидера Ута ван Арта, так и прошлогоднего чемпиона Сеппа Куса.

Это может стать противостоянием между Рогличем и его бывшим помощником? Возможно, и для словенца это было бы "интересным вызовом", как он подчеркнул: "Даже если это немного странно после стольких лет езды вместе". В любом случае, общий пробег в 3304,6 километра от Лиссабона до Мадрида станет серьезным испытанием. Не менее девяти из 21 этапов заканчиваются подъемом. Самый высокий этап - 20-й, включающий два подъема третьей категории, два второй категории и три первой, перед тем, как Вуэльта завершится индивидуальной гонкой на время.

Амбиции Роглича выходят за рамки наслаждения очарованием Лиссабона; он стремится выиграть титул Вуэльты Испании в четвертый раз, сравнявшись с испанским рекордом Роберто Эрреса. Спортивный директор Red Bull Рольф Альдаг заявляет о конкурентоспособном подходе, стремясь агрессивно бороться за титул чемпиона в общем зачете со своими избранными райдерами.

Интенсивная борьба продолжается с возможными противостояниями, таким как потенциальный вызов Рогличу от его бывшего союзника из команды UAE, добавляя интересный элемент в гонку.

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