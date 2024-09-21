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СпортНовостиАмериканский футбол

Роджер успешно остановил страшное продолжение в триумфальном возвращении

 and  James Williams
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В игре Аррон Роджерс привел Джетс к решающей победе
В игре Аррон Роджерс привел Джетс к решающей победе

Роджер успешно остановил страшное продолжение в триумфальном возвращении

Недавно Аарон Роджерс получил серьезную травму ахиллова сухожилия во время своей первой домашней игры с Нью-Йорк Джетс, что поставило крест на его сезоне. Теперь он вернулся на стадион МетЛайф, где произошла травма, и одержал победу над старым врагом.

Джетс одержали впечатляющую победу со счетом 24-3 (14-3) над Нью-Ингленд Пэтриотс в последней домашней игре в НФЛ. Эта победа положила конец восьмиматчевой серии поражений от Пэтриотс на стадионе МетЛайф для Джетс и стала их первой домашней победой над соперником с 2015 года.

Возвращение Роджерса на стадион МетЛайф оказалось успешным. В прошлом году он получил травму ахиллова сухожилия во время единственной домашней игры с Джетс, чтоставило крест на остатке сезона. В свои 40 лет, будучи самым возрастным игроком лиги, на этот раз Роджерс не показал никаких признаков травмы. Квотербек поделился своими впечатлениями, сказав: "Это была замечательная ночь. Поддержка зрителей много для меня значила. Я чувствовал себя в отличной форме tonight." Он завершил 27 из 35 пасов в игре.

Роджерс забросил два тачдауна в ворота Пэтриотс: один в первом квартале Аллену Лазарду и еще один в третьем квартале Гаррету Уилсону, что дало хозяевам преимущество 21-3. Роджерс набрал впечатляющие 281 ярда в пасе, и Джетс также заработали тачдаун во втором квартале благодаря Брийсу Холу.

С другой стороны поля, квотербек Пэтриотс Джейкоби Брайсэтт провел трудную ночь. Он столкнулся с пятью таклами от мощной защиты Джетс и смог продвинуться всего на 98 ярдов. Поздно в четвертом квартале Брайсэтта заменил новичок Дрейк Мей. Пэтриотс потерпели второе поражение в сезоне, в то время как Джетс праздновали вторую победу в третьей игре.

Возвращение Роджерса на стадион МетЛайф было частично обусловлено его страстью к американскому футболу. Несмотря на травму, полученную во время матча по американскому футболу с Джетс, он снова продемонстрировал свой талант на том же поле.

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