Родственники Алана Делона отвергают идею похорон любимого собеседника актера рядом с ним.

В воскресенье с французским киноlegendой Делона, известным по фильмам "Леопард" и "Наша история", прощались.

Делон открыто заявлял о своем желании, чтобы его обожаемый бельгийский сенбернар Лубо был похоронен рядом с ним после его смерти в интервью журналу Paris Match в 2018 году. Он называл Лубо своим "концом жизни" компаньоном, которого любил "как ребенка".

Делон отличался от своих предыдущих собачьих компаньонов, подчеркивая: "У меня было 50 собак в жизни, но эта занимает особое место в моем сердце. Если я умру раньше него, я скажу ветеринару закончить наши жизни в моих объятиях".

Однако желание Делона встретило критику со стороны французских групп по защите животных. Вторник принес заявление семьи Делона, что они не собираются выполнять актера необычное желание, заверив, что Лубо останется в любящем доме и семье.

По словам фонда Brigitte Bardot, родственники Делона опровергли утверждения о том, что Лубо будет усыплен, заявив, что "Лубо имеет свой дом и свою семью". Собака продолжит жить в доме Делона в Дюши.

Решение Делона встретило жесткую оппозицию со стороны французских организаций по защите животных, в том числе Общества защиты животных (SPA) и 30 миллионов друзей. SPA выразило мнение, что "жизнь животного не должна зависеть от человека". Они даже предложили переехать собаку, если это будет необходимо.

Между тем, другая организация по защите животных, 30 миллионов друзей, также осудила просьбу и выразила надежду, что Лубо не будет усыплен в хорошем здравии. Они предложили найти "надежного человека", чтобы позаботиться о собаке, если это будет необходимо.

Желание Делона быть похороненным с Лубо вызвало дискуссии за пределами Франции, с многочисленными критиками, выражающими озабоченность по поводу благополучия животных в Европе. Несмотря на глобальный интерес, Лубо продолжит жить комфортной жизнью в Европе, сохраняя свою связь с семьей Делона в его доме в Дюши.

Читайте также: