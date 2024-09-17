Родители в Германии значительно усиливают контроль за действиями своих детей в онлайн-медиа.

Согласно недавнему "Детскому монитору СМИ 2024", родители в Германии в основном следят за онлайн-контентом, который потребляют их дети. В результате, 42% детей в возрасте от 4 до 13 лет могут самостоятельно выбирать книги и журналы. При этом 18% могут выбирать любимые телешоу без ограничений. Только 8% детей этого возраста имеют полную свободу в выборе приложений или веб-сайтов.

Что касается видео, то развлечение является основным фактором для детей в возрасте от 6 до 13 лет, при этом 63% смотрят фильмы, сериалы и шоу из-за их юмора и способности вызвать смех. Расслабление является вторым по популярности фактором (62%). В области чтения многие дети ищут приключений: 55% наслаждаются приключениями в своих историях, в то время как 53% читают для расслабления.

Музыка, аудиоспектакли, аудиокниги и подкасты в основном слушаются для расслабления (67%). Даже в играх основной мотив - расслабление (51%), но конкуренция также является значительным фактором, так как 39% детей любят возможность соревноваться с другими.

"Детский монитор СМИ" основан на 1759 двойных интервью с детьми в возрасте от 6 до 13 лет и одним из их законных опекунов, а также на 454 интервью с единственным опекуном детей в возрасте от 4 до 5 лет. Исследование представляет собой репрезентативную выборку для 25 популярных детских журналов и их родителей, которые читают вместе с детьми.

Озабоченность родителей онлайн-контентом, который потребляют их дети, распространяется не только на приложения и веб-сайты, но и на телешоу и выбор книг. В результате многие родители в Германии позволяют своим детям в возрасте от 6 до 13 лет выбирать развлекательные медиа на основе юмора и расслабления.

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