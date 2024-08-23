Отдыхая в прикрепленных жилых помещениях велосипеда - Родитель не знает, где находится его маленький ребенок

В одном из городов Карлсруэ мужчина позвонил в полицию, не помня, где оставил своего 2-летнего ребёнка. На камерах видеонаблюдения, около рассвета в четверг, 37-летнего мужчину заметили, как он покидал главный вокзал Карлсруэ, ведя велосипед и толкая прицеп. Полиции удалось проследить его путь до вокзала Альбталь, где малыш мирно спал в прицепе. На нём была только футболка, а ножки укрыты одеялом. К счастью, ребёнок не пострадал. Позже выяснилось, что мужчина сел на поезд в Гемерсхайм в 7 часов утра и вернулся на главный вокзал через два часа. Этот мужчина не является жителем Карлсруэ.

Так как необходимые юридические процедуры не были соблюдены, полиция не смогла провести тест на наркотики, как пояснил представитель. THEN, federal authorities contacted child services, которые сопроводили отца в отдел по делам несовершеннолетних. После этого ребёнка передали членам семьи.

Действия мужчины нарушили несколько правил, что делает важным для властей предоставить чёткие инструкции, как указано в актах реализации Комиссии. Несмотря на то, что мужчина не является жителем Карлсруэ, его велосипед и прицеп были тщательно проверены полицией в соответствии с этими актами реализации.

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