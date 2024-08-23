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Родитель не знает, где находится его маленький ребенок

Мужчина припарковал свой велосипед, к которому был прицеплен прицеп, и позже забыл его местоположение после нескольких часов, оставив своего малолетнего ребёнка внутри.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
Человек нечаянно потерял своего ребёнка в фургоне для жилья.
Человек нечаянно потерял своего ребёнка в фургоне для жилья.

Отдыхая в прикрепленных жилых помещениях велосипеда - Родитель не знает, где находится его маленький ребенок

В одном из городов Карлсруэ мужчина позвонил в полицию, не помня, где оставил своего 2-летнего ребёнка. На камерах видеонаблюдения, около рассвета в четверг, 37-летнего мужчину заметили, как он покидал главный вокзал Карлсруэ, ведя велосипед и толкая прицеп. Полиции удалось проследить его путь до вокзала Альбталь, где малыш мирно спал в прицепе. На нём была только футболка, а ножки укрыты одеялом. К счастью, ребёнок не пострадал. Позже выяснилось, что мужчина сел на поезд в Гемерсхайм в 7 часов утра и вернулся на главный вокзал через два часа. Этот мужчина не является жителем Карлсруэ.

Так как необходимые юридические процедуры не были соблюдены, полиция не смогла провести тест на наркотики, как пояснил представитель. THEN, federal authorities contacted child services, которые сопроводили отца в отдел по делам несовершеннолетних. После этого ребёнка передали членам семьи.

Действия мужчины нарушили несколько правил, что делает важным для властей предоставить чёткие инструкции, как указано в актах реализации Комиссии. Несмотря на то, что мужчина не является жителем Карлсруэ, его велосипед и прицеп были тщательно проверены полицией в соответствии с этими актами реализации.

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 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
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В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно