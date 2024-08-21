Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуд первой инстанции

Родитель и дети признаны виновными в распространении наркотиков в их жилом помещении

Обнаружение полицией информации о наркотиках в зеленой зоне приводит их к соседней квартире. При входе офицеры находят наркотики, спрятанные под диваном, в шкафу и в банках.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
В Берлине мать и её потомство были признаны виновными в деятельности по незаконному обороту...
В Берлине мать и её потомство были признаны виновными в деятельности по незаконному обороту наркотиков.

Судебное заседание в Берлине - Родитель и дети признаны виновными в распространении наркотиков в их жилом помещении

58-летняя женщина и её 31-летний сын были признаны виновными в наркоторговле в своей квартире в Берлине-Шёнеберге. Берлинский окружной суд приговорил сына к тюремному сроку в три года и три месяца. Его матери было назначено условное наказание в один год и шесть месяцев. Суд установил, что сын был замешан в торговле наркотиками, в том числе с применением оружия. Мать была признана пособницей его деятельности. Мать и сын признались в своем участии. "Я не хотела предать или потерять своего сына, но я молчала слишком долго," - объяснила женщина.

В приговоре суда говорится, что из квартиры матери продавались различные седативные средства. Наркотики принадлежали сыну и он получил от неё разрешение хранить их в её комнатах. Она также помогала в продажах, когда он отсутствовал. 58-летняя женщина хотела "помочь своему сыну, который был в беде, но поступала неправильно". 31-летний сын планировал финансировать своё потребление наркотиков через их продажу. Подсудимые также были признаны виновными в хранении наркотиков и нарушении закона об оружии.

Расследование началось в апреле 2022 года после сообщений о частом употреблении наркотиков в зелёной зоне в Берлине-Шёнеберге. Считалось, что наркотики поступали из ближайшей квартиры на первом этаже. Во время двух рейдов полиция изъяла, среди прочего, шесть килограммов каннабиса, почти 180 таблеток экстази и кокаина. Также было найдено нож-Transformation, спрятанный в подушках дивана. Мать и сын специально спрятали его там для самозащиты, как решили судьи.

Седативные средства были обнаружены по всей квартире - под диваном, на полках, за телевизором, под кофейным столиком, в холодильнике, в пачке сигарет за подушкой. Также было конфисковано около 8800 евро наличными.

В своём вердикте суд в основном удовлетворил требования прокуратуры. Защита просила условные сроки. Вердикт ещё не окончательный.

Дело подсудимых было рассмотрено в Берлинском районном суде из-за характера и тяжести обвинений. После рассмотрения доказательств и показаний суд приговорил мать и сына в соответствии с их ролью в наркоторговле.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Федеральные земли Германии

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Пароход, конкретно моторка, погрузился в Дунае близ Пассау в пятницу.
Федеральные земли Германии

Водолазный корабль, восстановленный после трех попыток

Корабль, наполненный водой, сдается в Даніубе в Пассау. Две спасательные операции терпят неудачу – на третьей попытке, она удается.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Пожарная вертушка доставила пострадавшее лицо в больницу.
Федеральные земли Германии

Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина.

- Сельскохозяйственный работник погиб после того, как его ударила машина. Мужчина, работавший на сельскохозяйственных угодьях в районе Майн-Кинциг, получил серьезные травмы, когда его придавило трактором. 62-летний мужчина работал на поле в Грюндау, собираясь сесть в кабину трактора, когда внезапно прицепившееся к нему прицепное устройство начало двигаться задним ходом. Нога мужчины

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.
Общество

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Неflix, платформа для потоковой передачи, углубился в футбольный путь своего мужа, Дэвида Бекхэма, с документальным сериалом. Близлежащая инициатива направлена на рассказ о том, как звезда Spice Girls построила свой модный бренд.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.
Главные темы

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

Вторник в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте была создана контрольно-парламентская комиссия. Ранее Конституционный суд в Веймаре отклонил срочное ходатайство фракции AfD. Эта комиссия имеет целью надзирать за внутренней разведкой земли и действовать в конфиденциальной обстановке.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно