Судебное заседание в Берлине - Родитель и дети признаны виновными в распространении наркотиков в их жилом помещении

58-летняя женщина и её 31-летний сын были признаны виновными в наркоторговле в своей квартире в Берлине-Шёнеберге. Берлинский окружной суд приговорил сына к тюремному сроку в три года и три месяца. Его матери было назначено условное наказание в один год и шесть месяцев. Суд установил, что сын был замешан в торговле наркотиками, в том числе с применением оружия. Мать была признана пособницей его деятельности. Мать и сын признались в своем участии. "Я не хотела предать или потерять своего сына, но я молчала слишком долго," - объяснила женщина.

В приговоре суда говорится, что из квартиры матери продавались различные седативные средства. Наркотики принадлежали сыну и он получил от неё разрешение хранить их в её комнатах. Она также помогала в продажах, когда он отсутствовал. 58-летняя женщина хотела "помочь своему сыну, который был в беде, но поступала неправильно". 31-летний сын планировал финансировать своё потребление наркотиков через их продажу. Подсудимые также были признаны виновными в хранении наркотиков и нарушении закона об оружии.

Расследование началось в апреле 2022 года после сообщений о частом употреблении наркотиков в зелёной зоне в Берлине-Шёнеберге. Считалось, что наркотики поступали из ближайшей квартиры на первом этаже. Во время двух рейдов полиция изъяла, среди прочего, шесть килограммов каннабиса, почти 180 таблеток экстази и кокаина. Также было найдено нож-Transformation, спрятанный в подушках дивана. Мать и сын специально спрятали его там для самозащиты, как решили судьи.

Седативные средства были обнаружены по всей квартире - под диваном, на полках, за телевизором, под кофейным столиком, в холодильнике, в пачке сигарет за подушкой. Также было конфисковано около 8800 евро наличными.

В своём вердикте суд в основном удовлетворил требования прокуратуры. Защита просила условные сроки. Вердикт ещё не окончательный.

Дело подсудимых было рассмотрено в Берлинском районном суде из-за характера и тяжести обвинений. После рассмотрения доказательств и показаний суд приговорил мать и сына в соответствии с их ролью в наркоторговле.

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