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Робот для полива водоемов в парке замка Пиллитц

Высокие технологии в барочном пейзаже: саксонские дворцы, замки и парки ищут помощи у исследователей в борьбе с изменением климата. Полезный результат уже применяется.

 and  Carmen Simpson
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В скором времени робот будет поливать горшки с растениями в Дворцовом парке в Пильниц.
В скором времени робот будет поливать горшки с растениями в Дворцовом парке в Пильниц.

- Робот для полива водоемов в парке замка Пиллитц

В парке дворца Пилниц в скором времени появится робот, который будет поливать растения, особенно те, что растут в горшках. За последние два с половиной года исследователи Дрезденского технического университета создали полуавтоматический прототип робота для полива. Он будет впервые продемонстрирован общественности 28 августа, как сообщили в Саксонском управлении дворцов, замков и парков (SBG).

Полуавтоматический характер робота означает, что он может самостоятельно выполнять определенные задачи, но садовник всегда будет присутствовать, сказала представитель SBG Анита Радикке. Имя для робота еще не выбрано, и предложения принимаются до 17 сентября.

Меры против изменения климата в исторических садах

Саксонское управление дворцов, замков и парков с 2022 года участвует в проекте "Изменение климата в исторических садах", финансируемом Федеральным министерством жилищного строительства, городского развития и строительства. Проект направлен на смягчение последствий изменения климата для исторических ландшафтов парков и садов, которые как важные культурные наследия faces уникальные вызовы. Разработка робота для полива является ключевой частью этого проекта.

Два массивных красных бука, которые долгие годы доминировали в ландшафте парка Пилниц и привлекали внимание посетителей, теперь служат напоминанием о последствиях изменения климата. Один из деревьев, посаженных в 1895 году, погиб из-за засухи и был срублен. Его ствол теперь служит памятником последствиям изменения климата. Генетически идентичный саженец в настоящее время выращивается в питомнике и будет посажен на том же месте через несколько лет.

Саксонское управление дворцов и парков опасается за ценные деревья в своих исторических парках из-за затяжных засух. "Мы сталкиваемся с самой серьезной, existential угрозой для наших исторических ландшафтов парков. Если климат продолжит развиваться так, как он развивался в последние годы, памятники садов, которые росли веками, не сохранятся в их нынешнем виде", - сказал директор Шлоссланд Кристиан Штрефлер два года назад. В качестве краткосрочных мер деревья поливают более интенсивно, а некоторые буки защищают от солнечных ожогов, накрывая их стволы и ветви матами, защищающими от солнца.

Робот для полива, ключевой компонент проекта "Изменение климата в исторических садах", специально разработан для экономии воды в условиях меняющегося климата. Климат в этих исторических садах представляет собой уникальные вызовы из-за их статуса значимых культурных наследий.

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