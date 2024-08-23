- Робби Уильямс поцеловал по щеке политика из Партии зеленых.

Хamiltonская со-глава Зеленой партии Дженни Джонсон была вне себя от радости после встречи с Робби Уильямсом. "Робби Уильямс узнал мое имя, поцеловал меня в щеку, спел 'She's the one' в мою честь... Я сорвала джекпот, что еще нужно?", - написала она в Instagram после выступления поп-звезды в Хэмилтоне.

На видео в Instagram, сопровождающем ее пост, видно, как она находится прямо перед сценой, когда Уильямс протягивает ей руку и шепчет: "Дженни, Дженни, Дженни". Он спрашивает, можно ли посвятить ей песню, и выражает благодарность фразой: "Ты милашка". Это сопровождается поцелуем в щеку.

Представитель Зеленой партии подтвердил, что Джонсон была страстной поклонницей Уильямса и обожала его бывшую бой-бэнд Take That. Политик поделился с Bild: "Робби провел почти три минуты со мной и моими друзьями. Он вел непринужденную беседу и много шутил".

После того, как она поделилась своей радостью в Instagram, Дженни Джонсон сказала: "Instagram - отличное место, чтобы начать, поделиться этим волшебным моментом со всеми". Во время их общения Робби Уильямс также прокомментировал: "Ваши подписчики в Instagram оценят эту историю о том, как мы наконец встретились благодаря Instagram".

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