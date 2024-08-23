Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Робби Уильямс поцеловал по щеке политика из Партии зеленых.

Заместитель председателя фракции Зеленой партии в hamburg-го парламенте имеет встречу, в которой участвует известный международный поп-звезда. Это проявление произошло во время концерта в hamburg, происходящего на переднем ряду.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Лидер фракции партии Зеленых, Дженни Ясберг, испытывает симпатию к Робби Уильямсу.
Лидер фракции партии Зеленых, Дженни Ясберг, испытывает симпатию к Робби Уильямсу.

- Робби Уильямс поцеловал по щеке политика из Партии зеленых.

Хamiltonская со-глава Зеленой партии Дженни Джонсон была вне себя от радости после встречи с Робби Уильямсом. "Робби Уильямс узнал мое имя, поцеловал меня в щеку, спел 'She's the one' в мою честь... Я сорвала джекпот, что еще нужно?", - написала она в Instagram после выступления поп-звезды в Хэмилтоне.

На видео в Instagram, сопровождающем ее пост, видно, как она находится прямо перед сценой, когда Уильямс протягивает ей руку и шепчет: "Дженни, Дженни, Дженни". Он спрашивает, можно ли посвятить ей песню, и выражает благодарность фразой: "Ты милашка". Это сопровождается поцелуем в щеку.

Представитель Зеленой партии подтвердил, что Джонсон была страстной поклонницей Уильямса и обожала его бывшую бой-бэнд Take That. Политик поделился с Bild: "Робби провел почти три минуты со мной и моими друзьями. Он вел непринужденную беседу и много шутил".

После того, как она поделилась своей радостью в Instagram, Дженни Джонсон сказала: "Instagram - отличное место, чтобы начать, поделиться этим волшебным моментом со всеми". Во время их общения Робби Уильямс также прокомментировал: "Ваши подписчики в Instagram оценят эту историю о том, как мы наконец встретились благодаря Instagram".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно