"Риза" завершит Национальный конгресс с шоу, которое Джон Легенд выступит в среду вечером.

В четверг вечером сообщается, что исполнительница Pink выйдет на сцену перед значительной политической речью вице-президента Камалы Харрис, как сообщил источник.

На день раньше, в среду, было объявлено, что певцом, который будет выступать перед речью губернатора Тима Уолза, станет Джон Ленджан, как сообщил другой источник, представляющий CNN.

CNN связывалась с представителями Pink и Ленджана, но на данный момент не получила ответа.

Никаких комментариев не последовало от представителя ДНС в ответ на запрос CNN.

Это будет первое значительное политически тематизированное выступление Pink, которая открыто высказывалась о различных проблемах на протяжении всей своей карьеры.

Pink, известная своей поддержкой сообществ ЛГБТК+ и прав женщин, поддерживала организации, соответствующие демократическим ценностям, такие как Планируемый родитель и Кампания за права человека.

В 2022 году Pink выпустила музыкальное видео на свою песню "Неактуально", которое затронуло темы расизма и сексизма в Америке. В видео присутствуют темы, связанные с репродуктивным здравоохранением, гражданскими правами и расовой напряженностью. В тексте есть строки: "Девушки просто хотят иметь права. Так почему же мы должны бороться?"

После отмены дела "Роу против Уэйда" Pink выразила свои взгляды в социальных сетях, написав: "Если вы считаете, что правительство должно вмешиваться в дела женщины в утробе, в дела геев или в расизм - ПОЖАЛУЙСТА, НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ МОЮ МУЗЫКУ СНОВА".

После отмены дела "Роу против Уэйда" Pink сотрудничала с ПЕН Америкой, организацией, выступающей за свободу слова, чтобы раздавать запрещенные книги на своих концертах во Флориде, где она заявила, что свобода слова и права ЛГБТК находятся под угрозой. Это произошло в ноябре 2023 года, когда Pink сделала заявление на Instagram Live с некоммерческой организацией, сказав: "Я читаю запрещенные книги!"

Ленджан не чужд политической активности, будучи давно голливудским сторонником Демократической партии. Он открыто поддерживал президента Джо Байдена и выразил поддержку вице-президенту Харрис. В недавнем интервью Ленджан упомянул, что его дочь Луна, которая идентифицирует себя как черная и азиатская, видит себя в Харрис.

Ленджан, который уже присутствовал в Чикаго на ДНС этой неделе и выступил на концерте для губернатора Иллинойса ДжБ Притцкера, также выступал на конвенции 2008 года для бывшего президента Барака Обамы и на ДНС 2020 года для Байдена.

Политически заряженное выступление Pink в четверг вечером обещает добавить захватывающий элемент развлечений, учитывая ее историческую поддержку различных социальных причин. После музыкального выступления Ленджана в среду зрители могут ожидать динамичное сочетание музыки и политики на протяжении всего мероприятия.

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