Рита Ора активно продвигает меры безопасности.

Вероятно, она не срабатывает тревогу. Или все же? Певица Рита Ора проходит через рамку металлодетектора в Romanian аэропорту в минимальной одежде. Сцена, вызывающая недоумение, имеет разумное объяснение: Любовь.

Жидкости в герметичном пакете, зажигалка из кармана, и обувь с ремнем тоже. Контроль безопасности в аэропорту строг - и независимо от того, что вы проактивно упаковали или оставили дома, он все равно может пищать в конце концов. Миллионы путешественников проходят через это каждый день. Певица Рита Ора, опытный путешественник как глобальная музыкальная звезда, хорошо знакома с тревожным моментом, когда срабатывает сканер и следует досмотр. Чтобы избежать этого, 33-летняя Ора, похоже, теперь полагается на ношение минимальной одежды - или того, что разрешено.

На недавнем посте в Instagram Ора показана, как она проходит через контроль безопасности в Romanian аэропорту в одних нижних бельях. Она не носит рваные трусы и несочетаемое нижнее белье, как многие обычные люди, а plutôt яркий красный кружевной комплект. И ничего больше, кроме черных чулок и синих пластиковых пакетов на ногах, намекающих на то, что она также сняла обувь. К сожалению, последнее немного портит общий вид, но Ора сохраняет вызывающую грацию.

Оказывается, откровенное нижнее белье Оры - не хитрый трюк для быстрого прохождения через контроль безопасности. Скорее всего, она просто опаздывала на встречу с мужем. Поэтому она решила оставить на себе сценический наряд с открытого воздуха концерта в Romanian городе Тимишоара, чтобы быстро сесть на свой частный самолет в Ибицу, где ее муж, режиссер и актер Таика Вайтити, праздновал свой 48-й день рождения. Самый трогательный подарок любви был доставлен на борту самолета.

Инцидент в Romanian аэропорту с участием Риты Оры вызвал дискуссии о переговорах по безопасности аэропортов. Несмотря на минимальную одежду, Ора подверглась стандартным процедурам безопасности, что показывает, что даже знаменитости следуют тем же правилам.

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