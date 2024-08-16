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Рискованная игра Ханса - Герта: полиция и спецпоезд в действии

Росток и Герта БСК — заклятые rivaly. Ку Gobный матч в воскресенье — опасная игра. Для Ростока наanya не только спорт.

 and  Carmen Simpson
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Бернд Холлнаджиб крупно радуется игре за Кубок против Герты БСК.
Бернд Холлнаджиб крупно радуется игре за Кубок против Герты БСК.

- Рискованная игра Ханса - Герта: полиция и спецпоезд в действии

В матче Кубка DFB между "Ханза Ростоком" и "Герта БСК", который состоится в воскресенье, будет усилена полицейская охрана. Оба клуба имеют значительную вражду. Первый раунд игры классифицируется как высокий риск.

"Мы ежедневно переоцениваем ситуацию. Будет задействовано несколько сотен полицейских - из Мекленбурга-Передней Померании и соседних федеральных земель", - заявил представитель полиции Ростока о матче в воскресенье (15:15/Sky). После матча земля Мекленбург-Передняя Померания организует специальный поезд из Ростока в Берлин.

"Ханза" борется с трудным стартом сезона

Спортивная ситуация в клубе "Ханза" также вызывает беспокойство. После понижения в классе они проиграли первые два матча третьего дивизиона. Два новых игрока, Альбин Бериша (Петролул Плоешти) для атаки и Ян Междр (Спарта Прага) для правого фланга, должны принести облегчение.

"Оба произвели хорошее впечатление", - сказал тренер Бернд Хольлербах в пятницу. "У меня нет возражений против их участия. Бериша определенно можно рассматривать. Междр также находится в отличной форме. Он настоящий спортсмен и настоящая сила".

Хольлербах любит Кубок

Хольлербах не видит матч с "Гертой" как возможность исправить трудный старт сезона. "Это не имеет ничего общего с лигой. Его нельзя исправить", - сказал он. "Либо ты проходишь дальше, либо выбываешь. Я люблю такие игры. В Кубке возможно все".

Хольлербах особенно связан с одним игроком "Герты": "Тони Лайстнер, я имел его в качестве игрока в Бельгии в Санкт-Трудене", - сказал он. "Он лидер, задающий темп. У них хороший состав".

Болельщики tanto "Ханза Ростока", как и "Герты БСК" известны своей страстной поддержкой, делая матч Кубка DFB еще более напряженным. Несмотря на трудности "Ханзы" в третьем дивизионе, волнение среди игроков и болельщиков перед футбольным матчем против "Герты" очевидно.

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