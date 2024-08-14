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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Риск предвыборной кампании?

Презентация может быть опасной - Оскорбления и нападения накапливаются. Сейчас жертвой этого стал помощник Groen по выборам в Бранденбурге.

 and  Vladimir Milov
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Председатель "Зеленой" партии описывает возобновленный attack во время предвыборной кампании как...
Председатель "Зеленой" партии описывает возобновленный attack во время предвыборной кампании как 'скорбный знак для состояния нашей демократической культуры'.

- Риск предвыборной кампании?

Было еще до полудня, когда волонтер партии "Зеленые" в небольшом городе Хеннингсдорф, примерно в 20 километрах от Берлина, подвергся нападению. Доброволец, поддерживающий партию, раздавал листовки. За несколько недель до выборов в ландтаг Бранденбурга 22 сентября неопределенность растет - предвыборная кампания также становится личным риском.Debate о растущей грубости культуры и о том, многие ли отказываются от участия в политике из-за растущих нападений и преследований, ведется уже несколько месяцев.

Спикер окружного отделения партии "Зеленые" в Оберхавеле, Анне Шумахер, заявила: "Нас, как "Зеленых", встречают враждебно, что бы мы ни делали". Шумахер баллотируется в ландтаг. Но не только "Зеленые" испытывают особенно большие трудности, учитывая последние опросы. В Котбусе кандидат в депутаты ландтага от ХДС Аделина Абимни Авемо подверглась расовой дискриминации и нападению, а ранее помощники по выборам от "Левых" были преследуемы, когда вешали плакаты.

Председатель партии "Зеленые" в земле: Угроза демократии

Председатель партии "Зеленые" в земле Хана Гроссе Холтруп сказала на следующий день после инцидента в Хеннингсдорфе: "Это также угроза нашей демократии, если во время предвыборной кампании нельзя чувствовать себя в безопасности". К счастью, жестокие столкновения по-прежнему остаются исключением, но сообщения об оскорблениях и преследованиях на избирательных участках и во время развешивания плакатов становятся все более частыми. "Мы решительно защищаем наши демократические ценности и не будем запугиваться".

Полиция расследует нападение

По данным полиции, нападение на помощника по выборам произошло во вторник утром около 11:30 в Хеннингсдорфе, к северу от Берлина, когда он раздавал листовки партии "Зеленые". Неизвестный мужчина подошел к нему и выразил свое недовольство. По словам полиции, между двумя мужчинами завязался спор.

Подозреваемый толкнул 68-летнего волонтера на землю и забрал у него сумку с листовками. Затем, по данным полиции, он убежал. 68-летний мужчина получил легкие травмы. Отдел государственной защиты, ответственный за политически мотивированные преступления, расследует инцидент.

Мэр призывает подозреваемого сдаться и сотрудничать

Мэр ХДС Штеффен Апелт также осудил этот акт и написал на домашней странице города Хеннингсдорф: "Представители многих партий в настоящее время делают предложения о беседе везде. Они, безусловно, также будут внимательно слушать критические тона, разочарования или подавленную ярость". Единственный путь - диалог.

Апелт также обратился к подозреваемому: "Я призываю предполагаемого преступника сдаться и полностью сотрудничать, прежде чем его схватят".

Действия партии "Зеленые" в Хеннингсдорфе после нападения

После нападения сегодня (в 18:00) состоится встреча политиков партии "Зеленые" в Хеннингсдорфе. Также ожидается присутствие кандидата в ландтаг на выборах 22 сентября Анье Тёпфер. Участники предвыборной кампании хотят повесить новые плакаты и раздать предвыборные листовки в почтовые ящики.

В будущем полиция может иметь больше развертываний для защиты предвыборной деятельности. Например, "Зеленые" в Бранденбурге объявили о совместных предвыборных выступлениях с федеральными министрами Робертом Хабеком и Аннеленой Баerbock. Кроме того, партии обучают своих членов деэскалации на избирательных участках.

В случае Хеннингсдорфа политик "Зеленых" Шумахер описала жертву как примерно 1,90 метра ростом и обученную "медитативным беседам". Но "гнев и насилие пришли сразу. Как можно по-прежнему действовать демократично в такой ситуации?"

Нападение на помощника по выборам от партии "Зеленые" в Хеннингсдорфе усилило опасения по безопасности во время предвыборной кампании в ландтаг. Несмотря на растущие случаи преследований и оскорблений, председатель партии "Зеленые" в земле Хана Гроссе Холтруп подчеркивает их приверженность защите демократических ценностей.

Выборы в ландтаг Бранденбурга 22 сентября сопровождаются растущими опасениями, как показывают недавние нападения и оскорбления на персонал выборов от различных партий.

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