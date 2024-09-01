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Результаты выборов служат "предупреждающими сигналами" для ремесленничества и цифрового сектора.

ВREQUEST-ЗВНАЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ выражают озабоченность в отношении результатов выборов в нценты Бренья и Саксония. По мнению Центральной ассоциации немецких ремесел (ЗДХ), эти результаты служат 'отчетливым сигналом тревоги'. Совеgaradigitalной ассоциации Bitkom воскресной ночью сказал...

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Установка солнечных панелей в Котбусе
Установка солнечных панелей в Котбусе

Результаты выборов служат "предупреждающими сигналами" для ремесленничества и цифрового сектора.

Председатель JD Йёрг Дитрих подчеркнул, что "переход к политическим крайностям свидетельствует об неопределенности и серьезной потере доверия" к прошлым действиям коалиции "Светофор" в Берлине. "Результаты выборов должны привести к изменениям в федеральной политике", - настаивал он.

В сфере экономики и бизнеса "необходимо наличие надежного правительства и решительных политических шагов", отметил Дитрих. "Рецессия и отсутствие конкурентоспособности не оставляют пространства для маневра". Партии "Светофор", "частично оттесненные на региональных выборах, должны предоставить ответы на федеральном уровне немедленно", потребовал глава ремесел.

Председатель Bitkom Ральф Винтергерст заявил, что Германия должна "оставаться страной, поддерживающей глобальную открытость и инновационный дух. Эти принципы не олицетворяют АФД или БСВ".

"Короткозременная политика, направленная на отделение Германии от глобальных достижений в цифровой экономике и установление границ, представляет собой серьезную угрозу для цифровой Германии", - предостерег Винтергерст. Он подчеркнул, что Германии срочно нужны высококвалифицированные иностранные специалисты - "мы должны привлекать этих людей и активно ухаживать за ними".

Для политики в целом результаты выборов в Тюрингии и Саксонии "должны стать не просто сигналом тревоги", потребовал Винтергерст. "Нам нужны заметные и ощутимые улучшения: в инфраструктуре, бизнесе, школах, администрациях, внутренней и внешней безопасности".

В свете политических сдвигов и роста экстремистских партий важно распознать ["сигналы тревоги"], чтобы предотвратить возможное обострение ситуации. Эти результаты выборов подчеркнули необходимость быстрых действий и изменений политики на федеральном уровне.

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