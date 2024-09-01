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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Результаты выборов невыгодны для всех демократов

Глава правительства Мекленбурга-Передней Померании Швеси gab в результате выборов в Саксонии и Тюрингии "обеспокоительные" итоги. Однако СДПГ достигла своей основной цели.

 and  Hanna Hofmann
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Мануэла Швесиг выражает озабоченность результатами выборов в Саксонии и Тюрингии
Мануэла Швесиг выражает озабоченность результатами выборов в Саксонии и Тюрингии

- Результаты выборов невыгодны для всех демократов

Согласно президенту Мекленбург-Передней Померании Мануэле Швезиг, результаты выборов в Саксонии и Тюрингии "вызывают беспокойство". "Это плохой результат для всех демократов, когда партия, классифицированная как крайне правая, является доминирующей силой в Тюрингии", - заявила политик от СДПГ после предварительных прогнозов. Однако в Саксонии ясно, что граждане поддержали президента-министра во время трудных времен.

Швезиг надеется, что подобная тенденция произойдет и на выборах в ландтаг Бранденбурга, где популярный и успешный президент-министр Диетмар Вайдке баллотируется. "К сожалению, это не удалось в Тюрингии из-за соперничества между Левыми и БСВ", - отметила она.

Тем не менее, СДПГ достигла своей "минимальной цели". "Моя благодарность командам выборов в Тюрингии и Саксонии, которые боролись против сильного национального тренда", - сказала Швезиг.

Предварительные прогнозы

В Тюрингии АФД, по прогнозам, вырастет до 31,2-33,1 процента (2019: 23,4 процента), в то время как ХДС удерживается на уровне 24,3-24,5 процента (21,7). БСВ входит с 15,0-15,7 процента, оставляя Левых, возглавляемых президентом-министром Бодо Рамеlow, далеко позади, с существенным падением до 11,7-12,4 процента (31,0). Партии правительственной коалиции Берлина терпят тяжелые потери: СДПГ находится на уровне 6,6-6,8 процента, ниже своего худшего результата в Тюрингии в 2019 году (8,2). Зеленые и СВП не проходят в парламент, с Зелеными на уровне 3,8-4,0 процента (5,2) и СВП, чьи результаты даже не учитываются.

В Саксонии ХДС находится на уровне 31,6-31,7 процента (2019: 32,1 процента). АФД следует близко с 30,4-31,4 процента (27,5). БСВ входит с 11,4-12,0 процента. СДПГ находится на уровне 7,8-8,2 процента (7,7). Левые достигают 4,0-4,3 процента, всего половину своих голосов пять лет назад (10,4). Зеленые также находятся под угрозой с 5,3-5,5 процента (8,6). СВП вновь не попадает в ландтаг Саксонии. Партии с менее чем пятью процентами все еще могут войти в ландтаг Саксонии, если выиграют два прямых мандата.

Швезиг выразила обеспокоенность по поводу предполагаемого роста АФД в Тюрингии, где они, по прогнозам, станут доминирующей силой, в то время как Левые, возглавляемые президентом-министром Бодо Рамеlow, испытывают существенное падение голосов. В Саксонии АФД также, по прогнозам, получит голоса, потенциально представляя вызов для ХДС, несмотря на их немного более низкие прогнозы.

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