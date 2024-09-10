- Результаты опроса Ifo: Саксония дает школам приемлемую оценку

Жители Саксонии в целом довольны своими образовательными учреждениями. Согласно индексу образовательного барометра IFO, они оценили школы в Свободном государстве в среднем на 2,94 балла, что ставит их на третье место среди всех федеральных земель Германии. Жители Баварии (2,77) и Гамбурга (2,92) поставили более высокие оценки. На последнем месте находятся Тюрингия и Саксония-Анхальт (оба по 3,17), а Бремен находится на последнем месте с оценкой 3,50.

Институт IFO опросил около 9700 человек в Германии с апреля по июнь. Образец был репрезентативным на уровне федеральной земли. В целом, большинство соглашались с тем, что "финансирование школ должно быть увеличено": 79% опрошенных из Саксонии придерживались этой точки зрения.

Это мнение совпадает с исследованиями в сфере образования. Согласно годовому сравнительному исследованию, опубликованному инициативой "Новая социально-рыночная экономика" (INSM) в конце августа, Саксония по-прежнему имеет лучшую систему образования в Германии. В мониторинге образования INSM, который оценивает системы образования федеральных земель по 98 показателям, Бавария следует за Саксонией, за ней следуют Гамбург и Тюрингия. Бремен находится на последнем месте.

Институт IFO также провел подобное исследование в Нидерландах и обнаружил, что жители этой страны в целом высоко ценят свои образовательные учреждения. Система образования Саксонии в Германии также привлекла международное внимание, и некоторые эксперты считают, что она может служить моделью для других регионов.

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