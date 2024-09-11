- Резолюция принята.

Конфликт, инициированный Фондом наследия из-за проблемы с американской визой принца Гарри (39), разрешен, как сообщает американское новостное издание Newsweek. Этот скандал возник в связи с опубликованной в начале 2023 года автобиографией принца Гарри "Спаре", в которой он признался в своем прошлом употреблении наркотиков. В результате Фонд наследия подал в суд на получение иммиграционных документов принца Гарри, утверждая, что его история с наркотиками могла бы помешать ему жить и работать в США.

Однако, согласно документам суда, упомянутым Newsweek, дело было недавно закрыто. В этом судебном процессе в Вашингтоне, округ Колумбия, под председательством судьи Карла Дж. Николса были представлены различные конфиденциальные документы. Причина закрытия дела не разглашается, согласно Newsweek. Если иммиграционные записи принца Гарри останутся непредставленными, это, скорее всего, будет выгодно королевской семье. Тем не менее, Фонд наследия все еще может оспорить это решение.

Принц Гарри отказался от своей роли в королевской семье в начале 2020 года и поселился в США со своей супругой герцогиней Меган (43). Сейчас они живут в Монтесито, Калифорния, со своими детьми Арчи (5) и Лилибет (3). При переезде в США представитель принца Гарри заявил, что он намерен соблюдать те же иммиграционные законы, что и другие люди.

В "Спаре" принц Гарри открыто признался в употреблении наркотиков, таких как марихуана, кокаин и галлюциногенные грибы. Согласно американским правилам, употребление наркотиков может служить основанием для отказа во въезде.

Соединенные Штаты Америки оказались в центре скандала из-за наркотической истории принца Гарри, раскрытой в его книге "Спаре". Несмотря на возможность Фонда наследия оспорить решение, судебный процесс, связанный с иммиграционными записями принца Гарри в США, был закрыт.

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