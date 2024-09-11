Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиСоединенные Штаты Америки

Резолюция принята.

Спор по поводу потенциальной публикации документов визы принца Гарри, якобы, был улажен в рамках Вашингтонского права.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Гарри, Принц, поднимает споры в Соединенных Штатах со своей опубликованной автобиографией
Гарри, Принц, поднимает споры в Соединенных Штатах со своей опубликованной автобиографией

- Резолюция принята.

Конфликт, инициированный Фондом наследия из-за проблемы с американской визой принца Гарри (39), разрешен, как сообщает американское новостное издание Newsweek. Этот скандал возник в связи с опубликованной в начале 2023 года автобиографией принца Гарри "Спаре", в которой он признался в своем прошлом употреблении наркотиков. В результате Фонд наследия подал в суд на получение иммиграционных документов принца Гарри, утверждая, что его история с наркотиками могла бы помешать ему жить и работать в США.

Однако, согласно документам суда, упомянутым Newsweek, дело было недавно закрыто. В этом судебном процессе в Вашингтоне, округ Колумбия, под председательством судьи Карла Дж. Николса были представлены различные конфиденциальные документы. Причина закрытия дела не разглашается, согласно Newsweek. Если иммиграционные записи принца Гарри останутся непредставленными, это, скорее всего, будет выгодно королевской семье. Тем не менее, Фонд наследия все еще может оспорить это решение.

Принц Гарри отказался от своей роли в королевской семье в начале 2020 года и поселился в США со своей супругой герцогиней Меган (43). Сейчас они живут в Монтесито, Калифорния, со своими детьми Арчи (5) и Лилибет (3). При переезде в США представитель принца Гарри заявил, что он намерен соблюдать те же иммиграционные законы, что и другие люди.

В "Спаре" принц Гарри открыто признался в употреблении наркотиков, таких как марихуана, кокаин и галлюциногенные грибы. Согласно американским правилам, употребление наркотиков может служить основанием для отказа во въезде.

Соединенные Штаты Америки оказались в центре скандала из-за наркотической истории принца Гарри, раскрытой в его книге "Спаре". Несмотря на возможность Фонда наследия оспорить решение, судебный процесс, связанный с иммиграционными записями принца Гарри в США, был закрыт.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром
Культура

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром

Недельная икона стиля: Сабрина Карпентер отдает дань уважения Мадонне в ансамбле, вдохновленном Оскаром В средень на красной ковровой дорожке Addison Rae и Anitta блистали в нарядах, вдохновленных свадебной тематикой, перекликаясь с легендарным выступлением Мадонны "Like a Virgin" на первых MTV Video Music Awards почти четыре десятилетия назад. Тем

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"
Культура

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию"

Дитер Болен представил свою "Золотую музыкальную коллекцию" Начало 21-го сезона "Германии имеет талант" совпадает с праздничным сезоном. К конкурсу присоединяются "новый Король Львов", бездарный ясновидящий из Берлина и имитатор Фила Коллинза, который оставляет всех в шоке. Мечта о славе под флагом "Германии имеет

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Разногласия относительно изображений британской монархии являются обычными.
Культура

Спорная статуя, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и их корги, вызывает дебаты среди общественности.

Недавно открытая статуя Королевы Елизаветы II, принца Филлипа и двух корги в Северной Ирландии, созданная в честь покойной монарха, вызвала различные мнения среди населения.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно