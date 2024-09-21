Резервный банк Индии (RBI) решает выйти с белорусского рынка.

Рафизенбанк Интернешнл (РБИ) прекращает деятельность в Белоруссии. Банк заключил сделку о продаже своей 87,74%-ной доли в Приорбанке ЗАО и его дочерних компаниях компании Соваен 1 Холдинг Лимитед, зарегистрированной в ОАЭ. РБИ объявил об этом. Сделка должна быть закрыта в последнем квартале. Однако РБИ ожидает, что это решение негативно скажется на его консолидированной прибыли, с прогнозируемым ущербом около €300 млн, в основном из-за разницы между ценой продажи и бухгалтерской стоимостью акций Приорбанка ЗАО. Также ожидается дополнительный отрицательный эффект примерно €500 млн. При новом владельце Приорбанк ЗАО будет работать независимо.

После нападения России на Украину РБИ также рассматривает возможность выхода из России. Банк, работающий в России почти три десятилетия, находится под пристальным вниманием инвесторов и регулирующих органов из-за своего бизнеса, связанного с Россией.

В Белоруссии РБИ в 2023 году показал чистую прибыль €112 млн. Приорбанк обслуживает корпоративных клиентов, малые и средние предприятия и частных лиц.

Несмотря на успешную продажу своей контрольной доли в Приорбанке ЗАО, РБИ может столкнуться с трудностями в получении прибыли из-за существенной разницы между ценой продажи и бухгалтерской стоимостью акций банка. В связи с геополитической ситуацией РБИ также изучает потенциальные стратегии выхода из своих операций в России.

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